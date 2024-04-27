İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı

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İYİ Parti kurultayında seçim 2. tura kaldı. İlk turda Koray Aydın 472, Müsavit Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 oy aldı. Tolga Akalın adaylıktan çekildi, delegeleri serbest bıraktı.

27.04.2024 17:20  Güncelleme: 17:43
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İYİ Parti'de yeni genel başkanın belirleneceği 5. Olağanüstü Kurultay'da ilk tur seçimleri tamamlandı. Genel başkanlık için yarışan adaylardan Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. Seçimlere ikinci tur ile devam edilecek. Tolga Akalın adaylıktan çekildi, delegeleri serbest bıraktı.

İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
Koray Aydın

2. TURDA DA SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANMAZSA İKİ ADAY 3. TURDA YARIŞACAK

Kongrede tüzük gereği genel başkanlık seçiminde 1311 delegenin salt çoğunluğu aranacak. Tüm delegelerin katılması halinde beş adaydan birinin ilk turda 656 oy alması gerekiyor. Bu sayıya hiçbir aday ulaşamazsa seçim ikinci tura kalacak. Bu turda da yine salt çoğunluk aranacak. Hiçbir aday seçimlerde salt çoğunluğa ulaşamazsa en çok oyu alan 2 aday 3'üncü tura kalacak.

İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
Dursun Müsavat Dervişoğlu

DIŞARIDAN KATILIMCI YOK

Kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında salona dışarıda katılımcı alınmadı. Tepki çeken bu kararı Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun "Salonun fiziki şartları nedeniyle katılımcı kısıtlaması getirildi" sözleriyle savundu.

İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
Tolga Akalın

AKŞENER, KENNEDY'NİN SÖZÜYLE VEDA ETTİ

Zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gözlenen Akşener'in 19 dakikalık konuşmasının sonunda John F. Kennedy'nin sözünden de alıntı yaparak "Kennedy'nin çok meşhur bir sözü vardır; 'Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir' der. İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil söz verdiğim için bırakmadım başarısızlığı ben aldım artık, başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim artık, hesabı siz tutacaksınız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
İYİ Parti\'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı

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Son Dakika Politika İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: mehape kapatılsın iyi parti kalsın 3 10 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Koray alır 4 5 Yanıtla
  • Fatih Uysal: yalandıro 2 3 Yanıtla
  • hacı abdullah: şahsen Koray reisin gelmesini isterim , hiç olmaz ise İHALE ve İNŞAAT MALZEMELERİ sektörü canlanır bu sayede ???? 0 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: Trabzon, Rize... memlekette her parti , Vakıf , dernek, kulüp...varlar bu işte bir oyun var amaaa... 1 0 Yanıtla

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