Trabzonsporlu Enis Destan'a 3 maç ceza - Son Dakika
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Trabzonsporlu Enis Destan'a 3 maç ceza

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'a gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maçtan men ve 39 bin TL para cezası verdi.

27.04.2024 16:40  Güncelleme: 16:46
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-2 mağlup etmişti. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan bordo-mavililerde rakibine yaptığı müdahale nedeniyle 45. dakikada direkt kırmızı kart gören Enis Destan'ın cezası belli oldu.

3 MAÇ CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK kararları açıklandı. Enis Destan 3 maçtan men edilirken, ayrıca futbolcuya39 bin TL para cezası verildiği de ifade edildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

"1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 23.04.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ENİS DESTAN 'ın, 24.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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Son Dakika Spor Trabzonsporlu Enis Destan'a 3 maç ceza - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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