Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu - Son Dakika
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Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs gözaltına alındı. Şahsın köpeğe ateş etme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Samandağ Kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı ve şahıs adli tahkikata başlandığı belirtildi.

10.05.2024 10:55
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Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu

Köpeği vuran şahıs yakalandı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs gözaltına alındı. Şahsın köpeğe ateş etme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samandağ ilçesinde bir şahsın sokak köpeğin e av tüfeğiyle ateş ettiği ana dair görüntüler geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sosyal medyada hızla yayıldı. Durum üzerine harekete geçen Samandağ Kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde köpeğe av tüfeğiyle ateş eden şahıs, göz altına alındı.

Samandağ Kaymakamlığı söz konusu olay ile ilgili, "Köpeği silahla vurarak öldürme olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak adli tahkikata başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
Kaynak: İHA

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu - Son Dakika

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