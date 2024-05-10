Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak

Bu sezona da büyük umutlarla başlayan fakat son haftalardaki kritik puan kayıpları nedeniyle Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalarak şampiyonluğu zora sokan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon planlamasına geçildi.
Fenerbahçe'de sezon sonunda önemli bir yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla beklentilerin altında kalan 10 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi.
İşte o isimler;
Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Luan Peres, Rade Krunic, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Serdar Dursun bulunuyor.
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