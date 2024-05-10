Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak

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Fenerbahçe, bu sezon beklentileri karşılayamayan ve performans düşüklüğü yaşayan 10 futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayıracak. Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Luan Peres, Rade Krunic, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Serdar Dursun bulunuyor.

10.05.2024 11:24
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Bu sezona da büyük umutlarla başlayan fakat son haftalardaki kritik puan kayıpları nedeniyle Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalarak şampiyonluğu zora sokan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon planlamasına geçildi.

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Fenerbahçe'de sezon sonunda önemli bir yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla beklentilerin altında kalan 10 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi.

İşte o isimler;

Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Luan Peres, Rade Krunic, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Serdar Dursun bulunuyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • cemal aslan: Başkan değişse sorun kalmaz. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak - Son Dakika
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