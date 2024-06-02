Eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok'a katıldı - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok'a katıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok\'a katıldı

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, başkanlığı döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamaya çalıştığı sosyal medya platformu TikTok'a katıldı. Trump'ın TikTok'a katılması, sahibinin Çinli olması nedeniyle ABD Kongresinde yasaklanması tartışılan sosyal medya platformu için bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Trump, genç seçmenlere ulaşmak için TikTok'u kullanmayı planlıyor.

02.06.2024 18:41
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Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, başkanlığı döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamaya çalıştığı sosyal medya platformu TikTok'a katıldı.

TRUMP TİKTOK'TAN İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken bir harekete imza attı. Trump başkanlığı döneminde yasaklamaya çalıştığı TikTok'a katıldı. Donald Trump, dün gece açtığı teyidli hesabından ilk paylaşımını kısa bir video görseli ile yaptı. Videoda "Burada olmak gurur verici." ifadesini kullanan Trump'ın hesabının takipçi sayısı açıldıktan kısa süre sonra milyonu aştı.

ABD'DE 170 MİLYON KULLANICISI VAR

Özellikle kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde genç seçmenlere ulaşmak için TikTok'a girdiği yorumları yapılan Trump'ın katılımının, sahibinin Çinli olması nedeniyle ABD Kongresinde yasaklanması tartışılan sosyal medya platformu için de kazanım olarak değerlendiriliyor. TikTok'un ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunuyor.

BAŞKANKEN YASAKLAMAK İSTEMİŞTİ

Trump da, başkanlığı döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok'u kapatmak istemiş ancak federal mahkeme engeline takılmıştı. Trump, genç Amerikalıları kızdıracağı gerekçesiyle bu yıl Kongreden çıkarılan TikTok yasağının önünü açan tasarıya ise karşı olduğunu belirtmişti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE TİKTOK TARTIŞMALARI

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te, "ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" iddiasıyla ülkede TikTok'un yasaklanmasının önünü açan "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" tasarısını kabul ederek Senatoya göndermişti. Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

TikTok'un yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor. Tasarının Temsilciler Meclisinde büyük çoğunlukla geçmesinin ardından, gözler tasarının gönderildiği Senatoya çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Joe Biden ise tasarıyı, masasına gelmesi durumunda, ulusal güvenlik hassasiyeti nedeniyle imzalayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Donald Trump, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok'a katıldı - Son Dakika

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