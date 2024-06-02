Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de

Kadıköy\'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe\'de

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Ülker Stadı'nda binlerce taraftarın katılımıyla düzenlenen törenle kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı.

02.06.2024 19:36
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Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği yeni teknik direktörü Jose Mourinho için binlerce sarı-lacivertli taraftarın katılımıyla Ülker Stadı'nda imza töreni düzenledi. Mourinho, kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı.

19.07'DE TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKTI

Fenerbahçe Bakanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, 19.07'de sahaya çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar meşaleler yakarak, Moruinho tezahüratlarında bulundu.

Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de

İMZAYI ATTI, TARAFTARIN ARASINA KARIŞTI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşmeyi imzalamadan önce taraftarlarla bir araya gelerek formalarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra başkan Ali Koç ile birlikte sözleşmeyi imzalayan Mourinho, bu imzanın ardından tribünleri selamlayarak taraftarların arasına karıştı.

Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de


"SİZİN HAYALLERİNİZ, BENİM HAYALLERİM"

Jose Mourinho'nun imza atılmadan önceki açıklamaları ise şu şekilde;

"Tünaydın. İlk önce sevginize teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiği ilk andan itibaren gösterdiğiniz sevgiyi hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra sevgiyi görür ama ben şimdiden bunu hissettim. Bana büyük bir sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi. Futbol bir tutku ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'la tanıştığım ilk andan itibaren buraya sizler için burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim."

Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de

"KULÜBÜMÜZ ADINA TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ"

İmza öncesinde konuşan başkan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"Kurulduğumuzdan bu yana, 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz. Mabedimizde ve ekranda bizi seyreden milyonlarca taraftarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün, kulübümüz adına tarihi bir adım atıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Mourinho'ya, milyonlarca Fenerbahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum sayın Mourinho'ya. Mourinho, tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de, belki de değil, kesinlikle ilk 5 en iyi hocalardan bir tanesi. Şu anda huzurlarınızda. Bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin ve hayırlı olsun diyorum.

"MOURİNHO, OLAĞANÜSTÜ BİR TANITIM YAPMIŞTIR"

Sadece dün gece, Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı yorumlarla, verdiği cevaplarla hem ülkemizi hem de Fenerbahçemizin, daha memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir.Dünyada pek çok konuda ama futbol konuştuğumuz için, futbolda önemli profiller bazen saatlerce, günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri, bir cümleyle dünyaya duyururlar. İşte hocamız Mourinho, o isimlerden en önemlisidir. Burada bulunan herkesin ve milyonlarca Fenerbahçeli'nin, Fenerbahçe'ye hizmet etmek tek hedefidir ve böyle olmalıdır.

"BU SENENİN GERÇEK ŞAMPİYONU BİZİZ"

Zaten hali hazırda çok kuvvetli kadromuz var. İnşallah hepsini muhafaza edeceğiz, olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Sezonu beklemek hepimiz için zor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Fenerbahçe'nin önü açık olsun, yaşa Fenerbahçe"

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Son Dakika Spor Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali Arat: ve bir galatasarayli olarak morunhoyu simdiden ikinciligi icin kutluyorum. pardon belki ucuncu 16 8 Yanıtla
  • Ali Arat: ismail kartal gitti i Perrara geldi ( portekizli) o gitti ismail kartal geldi kartal gitti jesus geldi ( portekizli) jesus gitti ismail kartal geldi ismail kartal gitti morinho geldi( portekizli) fenerin sonraki teknik adami ismail kartal gibi. yahu morinho kac kez sampiyon olmus bi bakin gecmisine. simdi chelse kadrosumu kuracak real kadrosumu kuracak hocam valla buradi turkiye geldigi. takim hica degirmeni. sen tazminati cebe oyar gidersin. jesusun yapamadigini sen hic yapamasin. romada gorduk 138 mac 38 berabere 60 galibiyet 40 maglubiyet. sonra kovuldun. simdidennduyuyorum feneri batirdin kelimelini 9 3 Yanıtla
    Gregor Samsa: Manu,Tottenham,Roma gibi takımlardan kovuldu resmen. Böyle kariyerli hocalar bizde iş yapmıyor.Bence hayal kırıklığı olacak masrafı da cabası. 5 4
  • recep özoğul: Fenerbahçe tarihinin en büyük kazığı Mourinho olacak 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser: vallahi BEŞİKTAŞ FENERBAHÇENİN yanında gese büyük kulüp değildir biz delbosqueler fener morinhoyla gesede kim okan hahahaha :))))))) 2 1 Yanıtla
    Ali Arat: feehat bos yapma 0 0
  • Ali İzzet Aşrak: hayırlı olsun başarılar bir Türk takımı adını Avrupa sesini duyurdu 2 1 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Alem etti kulem etti çuval çuval para harcadi sirf bi hirs uğruna … oysa cok basit basarisiz oldum elimden geleni yaptim olmadi gelecek olan başkana başarılar bu kadar !! Bu nasıl bi kibirdir böyle … anlamiyorum gercekten 0 0 Yanıtla

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