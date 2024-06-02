Kadıköy\'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe\'de

Spor

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği yeni teknik direktörü Jose Mourinho için binlerce sarı-lacivertli taraftarın katılımıyla Ülker Stadı'nda imza töreni düzenledi. Mourinho, kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı.

19.07'DE TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKTI

Fenerbahçe Bakanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, 19.07'de sahaya çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar meşaleler yakarak, Moruinho tezahüratlarında bulundu.

İMZAYI ATTI, TARAFTARIN ARASINA KARIŞTI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşmeyi imzalamadan önce taraftarlarla bir araya gelerek formalarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra başkan Ali Koç ile birlikte sözleşmeyi imzalayan Mourinho, bu imzanın ardından tribünleri selamlayarak taraftarların arasına karıştı.





"SİZİN HAYALLERİNİZ, BENİM HAYALLERİM"

Jose Mourinho'nun imza atılmadan önceki açıklamaları ise şu şekilde;

"Tünaydın. İlk önce sevginize teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiği ilk andan itibaren gösterdiğiniz sevgiyi hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra sevgiyi görür ama ben şimdiden bunu hissettim. Bana büyük bir sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi. Futbol bir tutku ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'la tanıştığım ilk andan itibaren buraya sizler için burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim."

"KULÜBÜMÜZ ADINA TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ"

İmza öncesinde konuşan başkan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;



"Kurulduğumuzdan bu yana, 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz. Mabedimizde ve ekranda bizi seyreden milyonlarca taraftarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün, kulübümüz adına tarihi bir adım atıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Mourinho'ya, milyonlarca Fenerbahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum sayın Mourinho'ya. Mourinho, tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de, belki de değil, kesinlikle ilk 5 en iyi hocalardan bir tanesi. Şu anda huzurlarınızda. Bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin ve hayırlı olsun diyorum.

"MOURİNHO, OLAĞANÜSTÜ BİR TANITIM YAPMIŞTIR"

Sadece dün gece, Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı yorumlarla, verdiği cevaplarla hem ülkemizi hem de Fenerbahçemizin, daha memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir.Dünyada pek çok konuda ama futbol konuştuğumuz için, futbolda önemli profiller bazen saatlerce, günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri, bir cümleyle dünyaya duyururlar. İşte hocamız Mourinho, o isimlerden en önemlisidir. Burada bulunan herkesin ve milyonlarca Fenerbahçeli'nin, Fenerbahçe'ye hizmet etmek tek hedefidir ve böyle olmalıdır.

"BU SENENİN GERÇEK ŞAMPİYONU BİZİZ"

Zaten hali hazırda çok kuvvetli kadromuz var. İnşallah hepsini muhafaza edeceğiz, olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Sezonu beklemek hepimiz için zor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Fenerbahçe'nin önü açık olsun, yaşa Fenerbahçe"