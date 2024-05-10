Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık! 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık! 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı

2001 yılında İngiltere'de düzenlenen Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Binbaşı Charles Ingram, 1 milyon poundluk ödülü kazanmıştı. Ancak şüphe üzerine yapılan araştırmada Charles'ın, stüdyodaki bir diğer yarışmacının ve eşinin öksürüklerini kullanarak soruların cevaplarını bulduğu ortaya çıktı.

10.05.2024 11:20
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İngiltere'de 2001 yılında "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programına katılan Binbaşı Charles Ingram, en büyük ikramiye olan 1 milyon sterlini kazanan isim olmuştu. Charles, o dönem aldığı ödülle ülke gündeminin ilk sırasına yerleşmişti. Ancak birkaç gün sonra yarışma programında eşinin öksürüğe göre tüm şıkları bildiği ve bu sayede parayı kazandığı ortaya çıktı. Yaşanan sahtekarlığın ardından Charles Ingram, ordudan atıldı. Bir süre sonra da eşiyle birlikte hapis cezası aldı. Cezasını çektikten sonra tahliye olan Ingram birçok işe başvuru yaptı. Ancak hiçbir yerde kendisine iş veren olmadı.

İşte dünya televizyon tarihine damga vuran dolandırıcılık hikayesinin detayları;

Charles hayatında tam 3 kere Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılmış, 32 bin pound (yaklaşık 1 milyon lira) kazanmıştı. 2001 yılında ise tekrardan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. İlk 15 soruyu zorla cevaplayabilen adam, 3 joker hakkını da kullandı. Her şey tam bitti denilirken o herkesi şaşırttı ve tüm soruları doğru cevaplayarak1 milyon poundu kazanan isim oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık! 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı

PROGRAM SUNUCUSU TARTIŞMADAN ŞÜPHELENDİ

Programın o dönem sunuculuğunu yapan Chris Tarrant, Ingram'ın ikramiyeyi kazanmasından hemen sonra tebrik için yanına gittiğinde karşılaştığı manzara nedeniyle şüphelenmeye başladı. Tarrrant, "Onları tebrik etmek için Ingram'ların soyunma odasına gittim. Binbaşı bana soyunma odasından çıkıp defolup gitmemi çok sert bir şekilde söyledi. Ellerinde büyük bir şişe şampanyayla onları görmeye gittim ama büyük bir tartışma yaşıyorlardı. Şimdi, kim olduğunuz ve bir çift olarak ne kadar mutsuz olabileceğiniz önemli değil, hele az önce 1 milyon pound kazandıysanız. Kesinlikle kutlama havasında olursunuz, öyle değil mi?" sözleriyle yaşadıklarını anlattı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık! 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı

YANLIŞ CEVABI VERECEĞİ SIRADA ÖKSÜRDÜ

Yapım ekibi bu durum üzerine yayın kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, sıra dışı bir öksürük modeli keşfetti. Bir başka yarışmacı olan Whittock doğru cevabı belirtmek için yüksek sesle öksürmüş ve Charles yanlış cevap vereceği sırada burnunu yüksek sesle sümkürmüştü. Bu şekilde stüdyodaki mikrofonlar tarafından toplam 192 öksürük kaydedildi. Böylece Charles'in tüm soruları öksürük sesleriyle bildiği ortaya çıkmış oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık! 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı

"ÖKSÜREN BİNBAŞI" ORDUDAN İSTİFA ETTİ

Charles, 2003 yılında kraliyet mahkemesindeki duruşmada 20 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı zamanda "Öksüren binbaşı" olarak da tanındı ve görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Whittock ve Ingram'ın eşi Diana'ya, dolandırıcılıktaki rolleri nedeniyle 18 ay ertelenmiş hapis cezası verildi.

ŞİMDİ SAKİN BİR HAYAT YAŞIYOR

Eski ordu binbaşı, karısı Diana ile bir çiftlikte sakin bir hayat yaşıyor. Ingram, Wiltshire ve Somerset sınırındaki Maiden Bradley köyünde sığır barakalarına ve tahıl ambarlarına bakan, 18. yüzyıldan kalma bir çiftlik evinin ek binasında ikamet ediyorlar.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık! 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı

Televizyon, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık! 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık! 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı - Son Dakika
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