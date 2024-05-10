Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?

Politika

31 Mart 2024 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri kesin sonuçları geçtiğimiz günler açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır." dedi.

MUHALEFET SEÇMENİ UMUTSUZDU

2023 yılındaki genel milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istediğini bulamayan muhalefet partisi seçmenlerinin umutsuzluğa kapıldığı belirtilen araştırmada iktidar tarafında ise AK Parti ve MHP ittifakının sarsılmadan yoluna devam ettiği aktarıldı. Seçim sonuçları CHP'yi kongreye götürmüş bu süreçte Özgür Özel, CHP kongresinde Genel Başkanlığı kazanmıştı. Fakat koltuğa oturur oturmaz partisini yerel seçimlere hazırlamak gibi önemli bir sorumlulukla karşı karşıya kalmıştı.

İktidar kanadında ise Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) ittifaka katılması konusundaki çalışmalar ise başarısızlıkla sonuçlandı ve YRP Millet İttifakı'na dahil olmadığı gibi il bazlı ortaklıklar da yapmadı.

EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ

Araştırmada iktidarın en büyük sorununun ekonomi yönetimi olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun ekonomi alanındaki memnuniyetsizliğine rağmen bir önceki seçimi kazanmıştı ama aradan geçen zamanda vatandaşın gündelik hayatına temas edecek ekonomik iyileşmeler ya yaşanmadı ya da beklentinin altında yaşandı. Dolayısıyla iktidar için "ekonomik memnuniyetsizlikleri" ve Yeniden Refah Partisi'ne olası oy kaymalarını yönetmek oldukça kritikti.

EN KRİTİK ETKENLER

Araştırmada umutsuzluk ile ekonomik memnuniyetsizlik arasına sıkışan toplumun, aday belirleme süreçlerini sessizlikle izlediği aktarıldı. Konda'nın araştırmasında seçim sonuçları üç ana örüntü ortaya koydu;

-AK Parti ve MHP seçmenlerinin sandığa daha az oranda gitmeleri.

-AK Parti ve MHP seçmenlerinin bir kısmının CHP'ye ve Yeniden Refah Partisi'ne oy vermesi.

-İYİ Parti'nin "hür ve müstakil" olarak seçime girme stratejinin kendileri için başarısız olması ve oylarının CHP'ye kaymış olması. Benzer şekilde Dem Parti oylarının batı illerinde CHP adaylarına kayması ve seçmenlerin tabanda organik bir ittifak oluşturması.

SEÇİM SONRASI EN ÇOK HİSSEDİLEN DUYGU ŞAŞKINLIK VE SEVİNÇ

31 Mart sonrası kişilerin yüzde 33 ile en yüksek oranda hissettiği duygunun sevinç olduğu ortaya çıktı.

Bu duyguyu yüzde 29 oranıyla şaşkınlık, yüzde 25 oranıyla hiçbir şey hissetmediğini söyleyenler, yüzde 19 oranıyla rahatlama ve hayal kırıklığı, yüzde 15 ile gurur, yüzde 8 ile endişe ve yüzde 7 ile öfke takip etti.