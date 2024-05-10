Eyüpsultan'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
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Eğitim

Eyüpsultan'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Protesto Edildi

Eyüpsultan\'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Protesto Edildi

Eyüpsultan'da bir özel lisenin müdürü İbrahim Okutgan'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Türk Eğitim Sen ve diğer sendikaların üye öğretmenleri, grev yaparak olayı protesto etti. Kartal'daki bazı okullar grev nedeniyle boş kaldı.

10.05.2024 09:57
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EYÜPSULTAN'da, özel bir lisenin müdürü İbrahim Okutgan'ın, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K.'nın silahlı saldırısıyla hayatını kaybetmesinin ardından olayı protesto etmek amacıyla Türk Eğitim Sen başta olmak üzere çeşitli sendikalara üye öğretmenler, bugün derse girmedi. Kartal'daki bazı okullar, grev nedeniyle boş kaldı.

Eyüpsultan'da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Okutgan'ın, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TÖB-Sen, öğretmenlere iş bırakma çağrısı yaptı. Bugün Kartal'da bulunan Medine Tayfur Sökmen İlkokulu ve TOKİ Şehit Mustafa Kartal Ortaokulu grev nedeniyle boş kaldı. Öğretmenlerinin okula gelmeyeceğini haber alan veliler, öğrencilerini okula göndermedi. Greve katılmayan öğretmenlerin öğrencileri ise okula geldi.

Sadece bir öğrenciyle okula gelen servis şoförü Adem Ayka, "Grev olduğunu söylediler, müdür beyin öldürülmesinden dolayı. Öğretmenlerimizin bir tepki grevi olacağını söylediler. O yüzden de bir tane öğrenci ile geldim. Öğrenci gelmedi. Normalde kapasitemize göre alıyorduk 15 öğrencimiz vardı. Ama bugün bir tane öğrenciyle geldik, dersler boş geçecek diye. Gruplardan yazdılar, 'Gelmiyoruz.' diye." dedi. Öğrencisini okula getiren bir veli ise, "Öğretmen geldi diye bir duyum aldım ama. Sendikaya bağlı öğretmenler bıraktı diye biliyorum. Sendikaya bağlı olmayan öğretmenler gelmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eyüpsultan'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika

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