Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti

Geniş Video İzle

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasıyla birlikte bankalar mevduat faizlerinde son 22 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2 milyon liralık bir mevduat üzerinden hesaplanan 32 günlük faiz getirisi bankadan bankaya değişirken, rakamın en düşük 70 bin TL olduğu görüldü.

10.05.2024 11:46  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayında faizini yüzde 50'de sabit tutmuştu.

ORTAYA ÇIKAN RAKAMLAR ŞAŞIRTTI

Merkez'in bu kararıyla birlikte bankalar mevduat faizlerinde son 22 yılın en yüksek seviyesini gördü. Mevduattaki 2 milyon TL üzerinden yapılan faiz hesabında ortaya çıkan rakamlar ise şaşkınlık yarattı.

32 GÜNDE EN AZ 70 BİN TL FAİZ GETİRİSİ

Bankadan bankaya rakamların değiştiği hesapta 2 milyon TL'lik mevduatın 32 günlük getirisinin en düşük 70 bin TL , tavan rakamın ise 94 bin TL seviyesine kadar çıktığı görüldü.

2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi şöyle:

ING

Faiz Oranı: %55

Net Kazanç: 88.961,75 TL

Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %50

Net Kazanç: 80.874,32 TL

Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: %52,46

Net Kazanç: 84.853,33 TL

Vade Sonu Tutar: 2.084.853,33 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: %56

Net Kazanç: 90.579,23 TL

Vade Sonu Tutar: 2.090.579,23 TL

ODEA

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 87.344,26 TL

Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 87.344,26 TL

Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %55

Net Kazanç: 88.961,75 TL

Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 87.344,26 TL

Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 79.256,83 TL

Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 74.404,37 TL

Vade Sonu Tutar: 2.074.404,37 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %58

Net Kazanç: 93.814,21 TL

Vade Sonu Tutar: 2.093.814,21 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %55

Net Kazanç: 88.961,75 TL

Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL

HALK BANK

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 69.551,91 TL

Vade Sonu Tutar: 2.069.551,91 TL

QNB FİNANS

Faiz Oranı: %42,75

Net Kazanç: 69.147,54 TL

Vade Sonu Tutar: 2.069.147,54 TL.

Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı \'\'Vay be\'\' dedirtti

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ankara null: buyuk zarardasiniz ana paranin yarisi yok oluyor yil sonunda enflasyon eritiyor DİKKAT ALTİN ALTİN ALTİN TEK CAGRE 28 5 Yanıtla
    Hursit Yavas: Altin hemde helal faize karisan tovbe edip birakmadikca helak olur… 24 8
  • barış özcan: Haberde hata var, 1.000.000 için aylık getiri 60-70 arası, 2.000.000 olursa bu rakam 120-140 arasında olur. Ama burda kâr veya zararı hesap ederken, asıl zararın haram olan faiz için olduğunu unutmamak lazım. 22 2 Yanıtla
    mustafa sagdic: haber dogru. senin matematik hocan kim ? 2 0
  • Depechs Modes: Ben ekonomistim nas var nass 15 6 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Kur'an der ki, "faize bulaşanlar Allah'a savaş açmıştır." 14 5 Yanıtla
    Sivet Ok: Faiz ne zaman helal olur? Ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda faiz şimdi helal midir? 0 0
  • Ankara null: buyuk zarardasiniz ana paranin yarisi yok oluyor yil sonunda enflasyon eritiyor DİKKAT 7 2 Yanıtla
  • Emin Erol: en iyisi 35 gunluk yatirmak 32 gunluk az veriyor 35 gun oldu mu faiz 100 bini geciyor 0 3 Yanıtla
  • Uğur Türkiye: Dolar değil hoş ne kadar olursa olsun yeterki türk lirası olsun ya . Türk lirasında kalmak milleti neden rahatsız ediyor kimsenin zoruna gitmesin benim param yok ama zoruma gitmiyor yapacak bise yok 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:17:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement