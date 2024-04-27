Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı karıştırdı

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Survivor'daki başarılı performansıyla tanınan milli sporcu Aycan Yanaç, sevgilisi Muhammed Zeyit Günay'ın ihanetiyle sarsıldı. Sevgilisinin bir mekanda kadınla yakınlaştığını öğrenen yarışmacı, olay çıkardı.

"5 YIL SONRA GÖZÜM AÇILDI"

TV100'de yer alan habere göre, aldığı haber üzerine gittiği mekanda sevgilisini bir kadınla samimi şekilde gördü. Çılgına dönen Yanaç, sevgilisine hesap sorarak tokat attı. Günay ise yaşanan arbedenin ardından güvenliklere "Bunu atın" diyerek sevgilisini mekandan çıkarttı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen güzel yarışmacı, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek "5 yıl sonra gözüm açıldı. Herkes kendine yakışanı yapar" diyerek özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi. Yanaç'ın ellerindeki yaralar da dikkat çekti.

Aycan Yanaç daha önce de Survivor'da mücadele ederken sevgilisinin ihanetiyle sarsılmıştı.