Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı karıştırdı

Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı karıştırdı

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, sevgilisi bir mekanda kadınla basınca olay çıkardı. Yanaç, tokat attığı sevgilisinin talimatıyla güvenlik tarafından mekandan çıkarıldı. Öfkeden deliye dönen ünlü ismin ellerinde yaralar meydana geldi.

27.04.2024 15:54  Güncelleme: 16:01
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Survivor'daki başarılı performansıyla tanınan milli sporcu Aycan Yanaç, sevgilisi Muhammed Zeyit Günay'ın ihanetiyle sarsıldı. Sevgilisinin bir mekanda kadınla yakınlaştığını öğrenen yarışmacı, olay çıkardı.

"5 YIL SONRA GÖZÜM AÇILDI"

TV100'de yer alan habere göre, aldığı haber üzerine gittiği mekanda sevgilisini bir kadınla samimi şekilde gördü. Çılgına dönen Yanaç, sevgilisine hesap sorarak tokat attı. Günay ise yaşanan arbedenin ardından güvenliklere "Bunu atın" diyerek sevgilisini mekandan çıkarttı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen güzel yarışmacı, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek "5 yıl sonra gözüm açıldı. Herkes kendine yakışanı yapar" diyerek özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi. Yanaç'ın ellerindeki yaralar da dikkat çekti.

Aycan Yanaç daha önce de Survivor'da mücadele ederken sevgilisinin ihanetiyle sarsılmıştı.

Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı karıştırdı
Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı karıştırdı
Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı karıştırdı
Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı karıştırdı

Aycan Yanaç, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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