Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti - Son Dakika
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Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti

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İstanbul'da bir metro yolcusu, cinsel organını çıkararak karşısında oturan kadına bakarak kendini tatmin etti. Kadın, o anları cep telefonuyla kayda alarak tepki gösterdi. Diğer yolcular da şüphelinin kaçmasını engellemeye çalıştı.

27.04.2024 16:45  Güncelleme: 17:28
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İstanbul'da metroyla seyahat eden bir sapık, cinsel organını çıkararak karşısında oturan kadına bakarak kendini tatmin etti. Kadın, o anları anbean cep telefonuyla kayda alarak, "Ne yapıyorsun sen, videoya çektim seni farkında mısın?" diye tepki gösterdi.

KADINA BAKARAK KENDİNİ TATMİN ETMEYE BAŞLADI

İstanbul'da hemen hemen her gün binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarından biri olan metroda yaşanan skandal olay ağızları açık bıraktı. Kayaşehir Başakşehir metrosunda kayda geçen görüntülerde, Yanı başında oturanlara aldırış etmeden cinsel organını çıkaran bir sapık, tam karşısındaki kadına bakarak kendisini tatmin etmeye başladı. Kadın ise durumu fark ederek o anları anbean cep telefonuyla kayda aldı.

Toplu taşımada iğrenç olay! Cinsel organını çıkarıp karşısındaki kadına bakarak kendisini tatmin etti

KADIN TEPKİ GÖSTERİNCE UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

Kadın, şüpheliye, "Ne yapıyorsun sen, videoya çektim seni farkında mısın?" diye tepki gösterdi. Söylenenler karşısında tepki vermeyen şahıs ise oturduğu koltuktan kalkarak kapıya doğru yöneldi. Metroda bulunan diğer yolcular ne olduğunu anlamaya çalışırken, Kadın, "Güvenlik nerede? cinsel organını açmış adam. Videoya çektim" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Toplu taşımada iğrenç olay! Cinsel organını çıkarıp karşısındaki kadına bakarak kendisini tatmin etti

DİĞER YOLCULAR ŞÜPHELİNİN KAÇMASINI ENGELLEDİ

Yolcular, duydukları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bazı kişiler ise şüphelinin kaçmasını engellemek için yanına giderek, "Sen ne yapıyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Ancak pişkin şüpheli, "Hiçbir şey yapmıyorum" sözleriyle kendini savundu. Kadın ise, "Video var, bak kayıt var" diyerek yaşananların anbean kaydedildiğini söyledi.Kamera kaydı bir süre sonra kapanırken, olay sonrasında neler yaşandığı merak konusu oldu.

Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti

İstanbul, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Burak Başkan: toplum sapıttı iyice. sosyal medya sağolsun 27 0 Yanıtla
  • Serdar Dur: Videoda bir şey görünmüyor da kadın açınca sorun yok adam açınca niye sorun var. 8 9 Yanıtla

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SON DAKİKA: Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti - Son Dakika
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