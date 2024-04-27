Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti

İstanbul'da metroyla seyahat eden bir sapık, cinsel organını çıkararak karşısında oturan kadına bakarak kendini tatmin etti. Kadın, o anları anbean cep telefonuyla kayda alarak, "Ne yapıyorsun sen, videoya çektim seni farkında mısın?" diye tepki gösterdi.
İstanbul'da hemen hemen her gün binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarından biri olan metroda yaşanan skandal olay ağızları açık bıraktı. Kayaşehir Başakşehir metrosunda kayda geçen görüntülerde, Yanı başında oturanlara aldırış etmeden cinsel organını çıkaran bir sapık, tam karşısındaki kadına bakarak kendisini tatmin etmeye başladı. Kadın ise durumu fark ederek o anları anbean cep telefonuyla kayda aldı.
Kadın, şüpheliye, "Ne yapıyorsun sen, videoya çektim seni farkında mısın?" diye tepki gösterdi. Söylenenler karşısında tepki vermeyen şahıs ise oturduğu koltuktan kalkarak kapıya doğru yöneldi. Metroda bulunan diğer yolcular ne olduğunu anlamaya çalışırken, Kadın, "Güvenlik nerede? cinsel organını açmış adam. Videoya çektim" diyerek yaşadıklarını anlattı.
Yolcular, duydukları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bazı kişiler ise şüphelinin kaçmasını engellemek için yanına giderek, "Sen ne yapıyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Ancak pişkin şüpheli, "Hiçbir şey yapmıyorum" sözleriyle kendini savundu. Kadın ise, "Video var, bak kayıt var" diyerek yaşananların anbean kaydedildiğini söyledi.Kamera kaydı bir süre sonra kapanırken, olay sonrasında neler yaşandığı merak konusu oldu.
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