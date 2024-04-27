Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne doğru ilerlerken Kirazlıtepe'deki bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Burada bir süre kalarak çalışanlarla sohbet eden Erdoğan, ardından vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirip çocuklara oyuncak hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Gün içerisinde resmi bir görüşmesi olmayan Erdoğan, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kısıklı'da bulunan konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyuyla Vahdettin Köşkü'ne ilerlediği sırada Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA HATIRA FOTOĞRAFI

Karşılarında Erdoğan'ı gören akaryakıt istasyonu çalışanları ve çevredeki vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Makam aracından inerek çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı da çektiren Erdoğan, bir süre burada kaldıktan sonra tekrar yola çıktı.

YOL BOYUNCA ÇOCUKLARA HEDİYE VERDİ

Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan güzergahı boyunca çocuklara da oyuncak hediye ederek çevredekileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden kareler