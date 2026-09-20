Evden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi! Kadın tüfekle vurulmuş halde bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evden gelen silah sesi üzerine harekete geçen ekipler, N.K. isimli kadını tüfekle vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis kadının nasıl yaralandığını belirlemek için evde inceleme başlattı.

Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Cırgalan Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Evden gelen silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Eve giren ekipler, N.K. isimli kadının tüfekle vurularak yaralandığını belirledi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. N.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS EVDE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, N.K.'nin nasıl yaralandığının tespit edilmesi amacıyla evde inceleme gerçekleştirdi. Olayın nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.