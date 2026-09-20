Evden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi! Kadın tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi! Kadın tüfekle vurulmuş halde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Evden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi! Kadın tüfekle vurulmuş halde bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evden gelen silah sesi üzerine harekete geçen ekipler, N.K. isimli kadını tüfekle vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis kadının nasıl yaralandığını belirlemek için evde inceleme başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evden gelen silah sesi üzerine harekete geçen ekipler, N.K. isimli kadını tüfekle vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis kadının nasıl yaralandığını belirlemek için evde inceleme başlattı.

Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Cırgalan Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

Evden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi! <a class='keyword-sd' href='/kadin/' title='Kadın'>Kadın</a> tüfekle vurulmuş halde bulundu

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Evden gelen silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi! Kadın tüfekle vurulmuş halde bulundu

TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Eve giren ekipler, N.K. isimli kadının tüfekle vurularak yaralandığını belirledi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. N.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Evden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi! Kadın tüfekle vurulmuş halde bulundu

POLİS EVDE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, N.K.'nin nasıl yaralandığının tespit edilmesi amacıyla evde inceleme gerçekleştirdi. Olayın nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
KocasinanİncelemeKayseriGüncelKadınPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti! Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı
İtfaiyenin önünü kesti, ardından çakarını açtı Vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü İtfaiyenin önünü kesti, ardından çakarını açtı! Vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü
Çifteler’deki galeri kavgasında mahkeme kararını verdi: Maktulün ağabeyi de tutuklandı Çifteler'deki galeri kavgasında mahkeme kararını verdi: Maktulün ağabeyi de tutuklandı
Cavo Dragone, Breuer’in NATO Askeri Komitesi başkanlığına seçildiğini duyurdu Cavo Dragone, Breuer'in NATO Askeri Komitesi başkanlığına seçildiğini duyurdu
Zonguldak’ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı
Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon 4 isim gözaltına alındı Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon! 4 isim gözaltına alındı
Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı
Salah, Türkiye’deki derbi kariyerine çok hızlı başladı Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
16:56
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı
16:37
Galatasaray’a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen’den geldi
Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi
16:24
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
16:11
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti
Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
16:02
Canlı anlatım: İlk 7 dakikada 2 gol İnanılmaz bir başlangıç
Canlı anlatım: İlk 7 dakikada 2 gol! İnanılmaz bir başlangıç
15:42
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak
Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
15:37
MASAK bankaları uyardı Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
15:04
7 ülke Türkiye’ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
7 ülke Türkiye'ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 17:14:49. #7.12#
SON DAKİKA: Evden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi! Kadın tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement