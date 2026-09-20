Fransa'da polis kovalamacasında motosikletli genç ağır yaralandı, 14 araç yakıldı - Son Dakika
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Fransa'da polis kovalamacasında motosikletli genç ağır yaralandı, 14 araç yakıldı

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Fransa'da polisin dur ihtarına uymayan motosikletli genç, kovalamaca sırasında polis aracının çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazanın ardından polise tepki gösterenler 14 aracı ateşe verdi; olaylarda 1'i ağır 8 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın orta kesimlerindeki Centre-Val de Loire vilayetine bağlı bir kasabada polis aracı ile motosikletin karıştığı kaza sonrası şiddet olayları yaşandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün gece saatlerinde Centre-Val de Loure vilayetine bağlı Indre-et-Loire bölgesindeki Saint-Pierre-des-Corps kasabasında bir alışveriş merkezi yakınlarında motosikletli genç, polisin "dur" ihtarına uymadı.

Polis ekiplerinin kullandığı araç, kovalamaca sırasında motosiklete çarptı.

Kazada motosikletli genç ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Kazadan sonra polise tepki gösterenler, kasabada 14 aracı ateşe verdi.

Çöp konteynerleri ve otobüs duraklarının da yakıldığı olayları kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Olaylarda 1'i ağır 8 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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