Kahvaltıda birlikte ciğer yediler! Amedspor ve Beşiktaş taraftarından dostluk mesajı - Son Dakika
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Kahvaltıda birlikte ciğer yediler! Amedspor ve Beşiktaş taraftarından dostluk mesajı

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Amedspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Taraftarlar birlikte ciğer yerken, tezahüratlarla dostluk mesajı verdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor ile Beşiktaş, Diyarbakır Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde iki takım taraftarlarının bir araya geldiği görüntüler dikkat çekti.

KAZANAN LİDER OLACAK

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 2. sırada yer alıyor. Amedspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonrası elde ettiği 10 puanla 3. basamakta bulunuyor. Zorlu müsabakayı kazanan takım liderlik koltuğuna oturacak. 

İKİ TAKIM SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Amedspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez birbirine rakip olacak. İki takım daha önce yalnızca 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası grup aşamasında karşı karşıya geldi. Diyarbakır'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazanmıştı.

TARAFTARLARDAN DOSTLUK MESAJI

Liderlik yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları bir araya geldi. Diyarbakır'daki buluşmada futbolseverler birlikte kahvaltı yaptı. Taraftarların geleneksel Diyarbakır lezzetlerinden ciğer yediği anlar dikkat çekti.

BİRLİKTE TEZAHÜRAT YAPTILAR

Maç öncesi buluşmada iki takım taraftarlarının birlikte tezahürat yaptığı görüldü. Dostluk mesajı veren görüntüler kısa sürede gündem oldu.

BeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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