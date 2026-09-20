Usta oyuncu Gülsen Tuncer, Kozlu Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi - Son Dakika
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Usta oyuncu Gülsen Tuncer, Kozlu Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi

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'Aşk-ı Memnu'nun 'Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer, 17 Eylül'de beyin kanserine yenik düşmüştü. 81 yaşındaki sanatçı için Şişli Camii'nde tören düzenlendi; tabutuna vasiyeti gereği mor çiçekli tülbent serildi. Alkışlarla uğurlanan Tuncer, Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende eşi Engin Ayça'nın yanı sıra Suna Selen ve Erdal Özyağcılar da yer aldı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer (81), Şişli Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Kanal D'de yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Arsen Hala' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Gülsen Tuncer, 17 Eylül Perşembe günü beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Şişli Camii'ndeki törene Tuncer'in eşi Engin Ayça'nın yanı sıra oyuncular Suna Selen, Erdal Özyağcılar, Serdar Gökhan ve Cihat Tamer ile sanat dünyasından birçok ismin yanında yakınları ve sevenleri katıldı.

'HERKESİN SEVDİĞİ BİR İNSANDI'

Eşi Engin Ayça, "İyi bir şey değil, kolay bir şey değil. Herkesin sevdiği bir insandı. Herkesin başı sağ olsun. Bu kadarmış. İyi şeyleri hatırlayalım. Yaptıklarını yaşatalım. Bize düşen artık bu. Dizilerde de çok sevilen bir kişiydi. Artık oralarda yaşayacak. İyi şeyler yaptı, iyi izlenimler bıraktı. Artık onlarla birlikte yaşayacağız. Kendisi gitti ama bize bayağı yük bıraktı, artık biz onları taşıyacağız. Bir insan hayat arkadaşını kaybederse büyük bir kayıp yaşamıştır. Ne denebilir ki" dedi.

'GÜLSEN ANNEDEN DİMDİK DURMAYI ÖĞRENDİK'

Manevi oğlu İlhan Gülek, "Ailenin büyük oğlu, benim. Gülsen anneden biz dimdik durmayı öğrendik, eğilip bükülmemeyi öğrendik. Kim ne zaman yardıma ihtiyaç duyuyorsa, karşılıksız koşmayı öğrendik. Gülsen abla önce bize, sonra çevresine, işçi emekçi dünyasına, sanat çevresine bir ders verdi. Kendi için çalışmadı, çevresi için, kedileri için, sokak hayvanları için çalıştı, aydınlık için çalıştı. Aramızdan ayrıldı, şimdi onun izinden biz gideceğiz. Verdiği dersi öğrendiğimizi göstermemiz lazım" dedi.

SANAT DÜNYASINDAN VEDA

Oyuncu Erdal Özyağcılar, "Başka bir dokusu vardı. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Keşke herkese öyle bir hayat nasip etse. 2 ay önce bir festivalde görüşmüştük. İnsan bu kaosun arasında kaybolup gidiyor, vakit ayıramıyor, zaman çok çabuk geçiyor" dedi. Oyuncu Serdar Gökhan ise, "Arkadaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin, başka söyleyeceğimiz bir şey yok" diye konuştu.

Oyuncu Suna Keskin, "Elbette, çok üzgünüz. Sözün bittiği yer, tesellisi yok. Çok ani bir kayıp. Çok ilkeli, duruşu dik, sağlam, tam bir Cumhuriyet kadınıydı ve bizler için gerçek bir dosttu. Her manada derinliği olan bir insandı, yüzeysel değildi" dedi. Oyuncu Suna Selen ise, "Zamanında bizim oyuncu haklarımız için çok savaştı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

TABUTUNA MOR ÇİÇEKLİ TÜLBENT ÖRTÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre Tuncer'in tabutuna kendi isteği üzerine mor çiçekli tülbent örtüldü. Alkışlar arasında cenaze aracına taşınan Gülsen Tuncer'in cenazesi, Şişli Camii'nde kılınan namazın ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (2)

  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    insan şuraya 1 tane fotosunu koyar rahmetlinin....! 1 0 Yanıtla
  • M M M M:
    Türkiyede komünistlerin cenazesi camiye götürülür 0 1 Yanıtla
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