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PlayStation Plus Ocak 2024 Oyunları Açıklandı: Tiny Tina's Wonderlands ve Resident Evil 2 Dahil 14 Oyun Eklenecek - Son Dakika
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PlayStation Plus Ocak 2024 Oyunları Açıklandı: Tiny Tina's Wonderlands ve Resident Evil 2 Dahil 14 Oyun Eklenecek

PlayStation Plus, Essential paketi için açıkladığı oyunların ardından Extra ve Deluxe abonelerine açılacak oyunları duyurdu. Tiny Tina's Wonderlands ve Resident Evil 2 dahil olmak üzere toplamda 14 oyun eklenecek. Ayrıca, Extra ve Deluxe aboneleri için Hardspace: Shipbreaker, Legend of Mana, Jak and Daxter: The Precursor Legacy gibi oyunlar da erişime açılacak. Tüm oyunlar 16 Ocak'ta kullanıcıların hizmetine sunulacak.

PlayStation Plus Ocak 2024 Oyunları Açıklandı: Tiny Tina\'s Wonderlands ve Resident Evil 2 Dahil 14 Oyun Eklenecek
13.01.2024 - 00:29,
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PlayStation Plus, geçtiğimiz günlerde Essential paketi için sunulacak oyunları açıklamıştı. Yeni duyuruda ise Extra ve Deluxe abonelerine açılacak oyunlar belli oldu. Bu kapsamda Tiny Tina's Wonderlands ve Resident Evil 2 dahil olmak üzere 14 oyun eklenecek.

PlayStation Plus Ocak 2024 oyunları

Sony, Ocak 2024'te Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç kademeye de gelecek PlayStation Plus oyunlarını açıkladı. Aboneler heyecan verici birçok yeni oyunla karşılaşacak. Extra ve Deluxe'un en dikkat çeken yapımı Resident Evil 2 oldu.

PS5 ve PS4 kullanıcıları, Leon Kennedy ve Claire Redfield'ın zombi istilasına uğramış Raccoon City'deki macerasının tadını çıkarabilecek. Ayrıca Borderlands dünyasında geçen Tiny Tina's Wonderlands de Ocak ayında sunulacak.

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Extra ve Deluxe'un merak uyandıran bir diğer oyunu Hardspace: Shipbreaker oldu. Oyuncular, hurda için dev uzay gemilerini sökmekle görevlendirilecek ve bu kapsamda macera dolu bir deneyim yaşayacak. Ayrıca klasik RPG yapımları Legend of Mana ve Jak and Daxter: The Precursor Legacy de erişime açılıyor.

Tiny Tina's Wonderlands

Resident Evil 2

Hardspace Shipbreaker

LEGO City Undercover

Just Cause 3

Session: Skate Sim

Shadow Tactics Blades of the Shogun

Vampire The Masquerade Swansong

Surviving the Aftermath

Rally Cross: (Premium özel)

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace: (Deluxe özel)

Street Fighter: 30th Anniversary Collection (Deluxe özel)

Legend of Mana (Deluxe özel)

Secret of Mana (Deluxe özel)

PlayStation Plus Ocak 2024 Oyunları Açıklandı: Tiny Tina's Wonderlands ve Resident Evil 2 Dahil 14 Oyun Eklenecek

Essential üyeleri için ayrıca A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World yapımlarını aldı. Tüm oyunların 16 Ocak itibarıyla erişime açılacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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Son Dakika Teknoloji PlayStation Plus Ocak 2024 Oyunları Açıklandı: Tiny Tina's Wonderlands ve Resident Evil 2 Dahil 14 Oyun Eklenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: PlayStation Plus Ocak 2024 Oyunları Açıklandı: Tiny Tina's Wonderlands ve Resident Evil 2 Dahil 14 Oyun Eklenecek - Son Dakika
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