MultiVersus, Mayıs Ayında Yeniden Çıkıyor - Son Dakika
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Teknoloji

MultiVersus, Mayıs Ayında Yeniden Çıkıyor

MultiVersus, Mayıs Ayında Yeniden Çıkıyor

Warner Bros. tarafından sunulan ve geçtiğimiz yıllarda büyük ses getiren MultiVersus, Mayıs ayında yayınlanacak önemli güncellemelerle birlikte yeniden tanıtılacak. Oyun, PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X|S için yeniden oynanabilir hale gelecek. Ayrıca, güncellemeyle birlikte oyunun grafikleri geliştirilecek ve yeni bir PvE oyun modu sunulacak. MultiVersus'un geri dönüşü, test döneminin ardından yeniden merak uyandırabileceğini gösteriyor.

12.03.2024 10:23
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Warner Bros. tarafından sunulan ve geçtiğimiz yıllarda büyük ses getiren MultiVersus, geri dönüyor. Birçok popüler karakteri barındıran dövüş oyunu, Mayıs ayında yayınlanacak önemli güncellemelerle birlikte yeniden tanıtılacak.

MultiVersus, 28 Mayıs'ta yeniden çıkacak

Oyun geliştiricisi Player First Games ve yayıncı Warner Bros Games; MultiVersus'un 28 Mayıs'ta çıkış yapacağını söyledi. Dövüş oyununun PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X|S için yeniden oynanabilir hale geleceği bildirildi.

MultiVersus, Mayıs Ayında Yeniden Çıkıyor

Oynaması ücretsiz MultiVersus; bir yılı aşkın süre boyunca açık beta testinde kaldı. 28 Mayıs'ta sunulacak güncellemeyle birlikte oyun, tam çıkışını yapmış olacak. Yapımın Unreal Engine 5 kullanılarak yeniden geliştirildiği ve grafiklerin çok daha gelişmiş olacağı bildirildi.

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Öte yandan dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları sorunsuz şekilde birbirine bağlamak için bazı güncellemeler yapıldı. Şirket, yenilenmiş bir netcode sistemi kullanacağını söyledi. Bu, açık beta sırasında bağlantı sorunları yaşayan kullanıcılar için sevindirici bir haber.

Güncellenmiş görseller ve yenilenmiş sunucuya ek olarak MultiVersus; yeni bir PvE oyun modu da sunacak. Ayrıntılar henüz belirsiz olsa da, bu mod ile bazı oyun içi ödüller verileceği belirtildi.

MultiVersus, Mayıs Ayında Yeniden Çıkıyor

MultiVersus'un Mayıs ayında geri dönüşü, test döneminin ardından yeniden merak uyandırabileceğini gösteriyor. Unreal Engine 5 ve eklenen yeni modlarla Player First Games, dövüş yapımını yeniden popüler hale getirmeye çalışıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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