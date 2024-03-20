Oyun dünyası her ay yeni yapımlarla dolup taşıyor ve dev oyun şirketleri daha fazla kazanmak için büyük oyunlarla karşımıza çıkıyor. Bu da oyuncular için seçenekleri artırıyor. Peki Nisan 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte liste…
Yeni Oyunlar (Nisan 2024)
Önümüzdeki ay yeni çıkacak oyunlara baktığımızda bazı yapımlar göze çarpıyor. Listeye göre Grounded, 16 Nisan'da PlayStation 4/ 5 ve Switch konsollar için sunulacak. Uzun bir süredir merakla beklenen strateji oyunu Manor Lords ise 16 Nisan'da Steam üzerinden ön siparişlere açılacak. Türkçe dil desteğine de sahip olacak bu yapım, en çok istek listesine eklenen yapımlar sıralamasında yer alıyor.
Ubisoft'un efsane korsanlık oyunu Sea of Thieves, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 üzerinden oynanabilir olacak. Bunun dışında listede birçok yapım bulunuyor. Hepsine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Nisan 2024 itibariyle çıkacak yeni oyunlar şu şekilde sıralandı
Son Dakika › Teknoloji › Nisan 2024'te Piyasaya Sürülecek Yeni Oyunlar - Son Dakika MediaTek ve NVIDIA, otomotiv sektöründe dört yeni otomobil çipi üretmek için iş birliği yapacak. MediaTek'in Dimensity Auto Cockpit işlemci serisi, otomobiller için internet bağlantısı, otonom sürüş desteği ve yüksek çözünürlüklü ekranlara güç verecek. İşlemciler, farklı sensörlere ve çoklu işletim sistemlerine de uyumlu olacak. Microsoft, yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirmek için yeni bir organizasyon olan Microsoft AI platformunu oluşturdu. Mustafa Suleyman, Microsoft AI'nin İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev alırken, Karén Simonyan da Baş Bilimci olarak yer alacak. Bu hamleyle, Microsoft'un inovasyon yetenekleri daha da güçlenecek ve yapay zeka alanında önde gelen araştırmacılar ve mühendisler de takıma katılacak. OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5 ile ilgili belirsiz ama ilginç açıklamalar yaptı. Altman, bu yıl kullanıma sunulacak yeni dil modelinin adının GPT-5 olup olmayacağından ziyade gelişmiş özellikleriyle dikkat çekeceğini söyledi. OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor. Microsoft, Windows'un yanı sıra diğer yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive uygulamalarına eklenmesi planlanan yeni özellikler arasında otomatik çeviri, toplantı notlarını kaydetme, Microsoft Teams entegrasyonu ve yapay zeka destekli sohbet robotu Copilot'un OneDrive'a entegrasyonu bulunuyor. Bu yeni özelliklerin kademeli olarak kullanıma sunulması planlanıyor. İsveç'in Värmdö bölgesinde yaşayan insanlar, drone'lar aracılığıyla yiyecek teslimatı almaya başlayacak. Bu hizmet, multikopterleri kullanarak gerçekleştirilecek ve ilerleyen zamanlarda tüm ülkeye ve ötesine yayılacak. İsveç'in Uçan Süt Kutusu Drone'ları adı verilen bu hizmet, Tele2, foodora ve Aerit şirketlerinin işbirliğiyle hayata geçirildi. Müşteriler, foodora uygulamasını kullanarak yiyecek siparişi verebilecek ve uygun evlerine drone'larla teslimat yapılacak. Bu sistem, hızlı ve güvenli bir teslimat sağlarken, motor gürültüsü ve engellerle uğraşma gibi sorunları da ortadan kaldıracak. Bu yenilikçi hizmetin Türkiye'ye de gelip gelmemesi ise tartışma konusu. Avrupa Birliği'nin DMA yasası nedeniyle Google, arama sonuçlarında harita bağlantısını kaldırmak zorunda kaldı. Bu yasa, büyük şirketlere tekelleşme çabaları nedeniyle kısıtlamalar getiriyor. Kullanıcılar ise bu duruma tepkili. Samsung, Galaxy Watch 5 ve 6 akıllı saatlerine yeni bir özellik ekleyerek, kullanıcıların TV ile bağlantı kurmasını sağlıyor. Sağlık verileri ve egzersiz bilgileri doğrudan televizyon ekranında görüntülenebiliyor. Bu yenilik, giyilebilir teknoloji ve ev eğlence sistemlerinin entegrasyonunda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Mart ayı, Xbox Game Pass üyeleri için heyecan verici bir oyun listesi sunuyor. Diablo IV, bu ayın en dikkat çekici oyunlarından biri olarak kütüphaneye katılıyor. Ayrıca, F1 23, Hot Wheels Unleashed 2 ve Open Roads gibi farklı türlerde oyunlar da ekleniyor. Ayrıca, Terra Invicta ve Superhot: Mind Control Delete gibi ilgi çekici oyunlar da listenin içinde yer alıyor. Ancak, bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Tüm detaylar haberimizde! Xiaomi'nin yeni Android amiral gemisi Xiaomi 15'in ekranının selefiyle aynı boyutta olacağı iddia ediliyor. Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre Xiaomi 15, 6,36 inç boyutunda bir ekranla kullanıcılara sunulacak.
OyunPlatformTarihDave the DiverPS 4/ 5Nisan – BelirsizMinishoot' AdventuresPC2 NisanFreedom Planet 2PS 4/ 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/ S4 NisanTurbo Golf RacingXbox Series X/ S, Xbox One, PS5, PC4 NisanBotany ManorXbox Series X/ S, Xbox One, Switch, PC9 NisanChildren of the SunPC9 NisanGroundedPS 4/ 5, Switch16 NisanEuropaPC16 NisanLife EaterPC16 NisanKingsgravePC17 NisanSker RitualPS 5, Xbox Series X/ S, PC18 NisanEiyuden Chronicle: Hundred HeroesPC, PS 4/ 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/ S23 NisanTales of Kenzera: ZAUPC, PS 5, Xbox Series X/ S, Switch23 NisanLunar Lander BeyondPS 5, PS 4, Xbox Series X/ S, Xbox One, Switch, PC23 NisanMegaton Musashi: WiredPC, Switch, PS 4, PS525 NisanAnother Crab's TreasurePC, Xbox One, Xbox Series X/ S, PS 5, PS 4, Switch25 NisanSand LandPC, PS 4, PS 5, Xbox Series X/ S26 NisanStellar BladePS 526 NisanDemon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Sweep the BoardSwitch26 NisanManor LordsPC (Ön Sipariş)26 NisanTopSpin 2K25PS 4/ 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/ S26 NisanBraid: Anniversary EditionPC, PS 4, PS 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/ S30 NisanSea of ThievesPS 530 NisanThe Curse of Grimsey IslandPC30 Nisan
Son Dakika › Teknoloji › Nisan 2024'te Piyasaya Sürülecek Yeni Oyunlar - Son Dakika
MediaTek ve NVIDIA, otomotiv sektöründe dört yeni otomobil çipi üretmek için iş birliği yapacak. MediaTek'in Dimensity Auto Cockpit işlemci serisi, otomobiller için internet bağlantısı, otonom sürüş desteği ve yüksek çözünürlüklü ekranlara güç verecek. İşlemciler, farklı sensörlere ve çoklu işletim sistemlerine de uyumlu olacak.
Microsoft, yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirmek için yeni bir organizasyon olan Microsoft AI platformunu oluşturdu. Mustafa Suleyman, Microsoft AI'nin İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev alırken, Karén Simonyan da Baş Bilimci olarak yer alacak. Bu hamleyle, Microsoft'un inovasyon yetenekleri daha da güçlenecek ve yapay zeka alanında önde gelen araştırmacılar ve mühendisler de takıma katılacak.
OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5 ile ilgili belirsiz ama ilginç açıklamalar yaptı. Altman, bu yıl kullanıma sunulacak yeni dil modelinin adının GPT-5 olup olmayacağından ziyade gelişmiş özellikleriyle dikkat çekeceğini söyledi. OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor.
Microsoft, Windows'un yanı sıra diğer yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive uygulamalarına eklenmesi planlanan yeni özellikler arasında otomatik çeviri, toplantı notlarını kaydetme, Microsoft Teams entegrasyonu ve yapay zeka destekli sohbet robotu Copilot'un OneDrive'a entegrasyonu bulunuyor. Bu yeni özelliklerin kademeli olarak kullanıma sunulması planlanıyor.
İsveç'in Värmdö bölgesinde yaşayan insanlar, drone'lar aracılığıyla yiyecek teslimatı almaya başlayacak. Bu hizmet, multikopterleri kullanarak gerçekleştirilecek ve ilerleyen zamanlarda tüm ülkeye ve ötesine yayılacak. İsveç'in Uçan Süt Kutusu Drone'ları adı verilen bu hizmet, Tele2, foodora ve Aerit şirketlerinin işbirliğiyle hayata geçirildi. Müşteriler, foodora uygulamasını kullanarak yiyecek siparişi verebilecek ve uygun evlerine drone'larla teslimat yapılacak. Bu sistem, hızlı ve güvenli bir teslimat sağlarken, motor gürültüsü ve engellerle uğraşma gibi sorunları da ortadan kaldıracak. Bu yenilikçi hizmetin Türkiye'ye de gelip gelmemesi ise tartışma konusu.
Avrupa Birliği'nin DMA yasası nedeniyle Google, arama sonuçlarında harita bağlantısını kaldırmak zorunda kaldı. Bu yasa, büyük şirketlere tekelleşme çabaları nedeniyle kısıtlamalar getiriyor. Kullanıcılar ise bu duruma tepkili.
Samsung, Galaxy Watch 5 ve 6 akıllı saatlerine yeni bir özellik ekleyerek, kullanıcıların TV ile bağlantı kurmasını sağlıyor. Sağlık verileri ve egzersiz bilgileri doğrudan televizyon ekranında görüntülenebiliyor. Bu yenilik, giyilebilir teknoloji ve ev eğlence sistemlerinin entegrasyonunda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.
Mart ayı, Xbox Game Pass üyeleri için heyecan verici bir oyun listesi sunuyor. Diablo IV, bu ayın en dikkat çekici oyunlarından biri olarak kütüphaneye katılıyor. Ayrıca, F1 23, Hot Wheels Unleashed 2 ve Open Roads gibi farklı türlerde oyunlar da ekleniyor. Ayrıca, Terra Invicta ve Superhot: Mind Control Delete gibi ilgi çekici oyunlar da listenin içinde yer alıyor. Ancak, bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Tüm detaylar haberimizde!
Xiaomi'nin yeni Android amiral gemisi Xiaomi 15'in ekranının selefiyle aynı boyutta olacağı iddia ediliyor. Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre Xiaomi 15, 6,36 inç boyutunda bir ekranla kullanıcılara sunulacak.
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