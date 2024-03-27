Nisan ayının PS Plus Premium klasiklerinden biri sızdırıldı. PlayStation Store takip sayfası, 1996 yılında orijinal olarak PS1'de piyasaya sürülen Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire'a dair referanslar keşfetti.
Nisan 2024'ün PS Plus Ekstra oyunları ve Premium klasikleri ne zaman piyasaya sürülecek?
PS Deals tarafından ortaya çıkarılan listelere göre Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire, hem PS4 hem de PS5 için 16 Nisan Salı günü kullanıma sunulacak. Bu tarih, ayın tam PS Plus Ekstra ve Premium oyunlarının duyurulduğu tarih olacak.
Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire, LucasArts tarafından geliştirildi. PS1 versiyonu, 22 yıllık bir faaliyetin ardından 2009'da kepenk indiren Factor 5 tarafından geliştirildi. Factor 5'in son oyunu, tesadüfen bir PS3 özel oyunu olan Lair idi. Factor 5, kapanmadan önce bir dizi oyun iptaliyle karşı karşıya kaldı, bunların birkaçı sadece PS3 için geliştiriliyordu. 2016 yılında, iptal edilen çoklu platform Superman oyununun bir prototipi de ortaya çıktı.
Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire, karışık eleştirilere rağmen ticari bir başarı elde etti. Oyun, oynanabilirliği ve Star Wars evrenine olan bağlılığıyla dikkat çekti ve geniş bir hayran kitlesi kazandı. Bu nedenle, bu klasik oyunun PS Plus üyeleri için Nisan 2024'te erişilebilir olacak olması güzel bir gelişme.
Son Dakika › Teknoloji › Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire Nisan 2024'te PS Plus Premium klasikleri arasında yer alacak - Son Dakika
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