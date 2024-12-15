Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurumda düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.
Erdoğan'ın gençlerle buluştuğu salona girdiği esnada, 2017 yılında hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın "Sen Aldırma" şarkısının çalması dikkat çekti. Gençler şarkıya eşlik ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Erkal'ı rahmetle andı.
Son Dakika › Güncel › Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (26)