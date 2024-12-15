Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar - Son Dakika
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Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle buluştu. Erdoğan'ın salona girerken, Erzurumlu rahmetli sanatçı İbrahim Erkal'ın meşhur şarkısı çalındı.

15.12.2024 21:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurumda düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

ERDOĞAN SALONA GİRERKEN, "SEN ALDIRMA" ÇALDILAR

Erdoğan'ın gençlerle buluştuğu salona girdiği esnada, 2017 yılında hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın "Sen Aldırma" şarkısının çalması dikkat çekti. Gençler şarkıya eşlik ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Erkal'ı rahmetle andı.

Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Erkal, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Murat:
    Allah senden razı olsun koca reis 117 150 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    1909'dan sonra Bu ülkeye gelmiş en büyük komutan BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN 104 157 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Şarkı önerisi: Yuh yuh soyanlara.Soyup kaçıp doyanlara.İnsanlara kıyanlara. Yuh yuuuh 161 78 Yanıtla
    Erdogan Metin:
    Fındık kadar aklınla konuşma Ender,sen onu isparki deme peşkeş çekip yüzde 115 yapan su ve ekmek gibi temel ihtiyaçlar bedava olacak deyip şu faturası ni elektrik faturasını geçiren Ekrem başkanına söyle 38 51
    Uğur Kart:
    ENDER BABAN KEŞKE O GECE UYUSAYDI ANNENİN BAŞI AĞRISAYDI 21 36
    MUHAMMED EBZAL:
    Size de benden oguz yilmaz kim bunlar kim bunlar olsa olsa plc bu lar oguz yilmaz angaralibturgut 4 15
  • Mehmet Yılmaz:
    Recep Tayyip Erdoğan Bu ülkenin sigortasıdır the end 87 126 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Cumhurbaşkanı partili olur mu ya, kend teşkilatlarını geziyor cumhurbaşkanı 131 58 Yanıtla
    Şbn Şbn:
    Atatürk neydi CHP değilmiydi onada laf söyle 28 39
  • Necati Kaya:
    Adam her türlü gidici,her türlü hesap verme eşiğinde. Nasıl aldırmasın. 103 67 Yanıtla
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