Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar

Şarkı önerisi: Yuh yuh soyanlara.Soyup kaçıp doyanlara.İnsanlara kıyanlara. Yuh yuuuh

Fındık kadar aklınla konuşma Ender,sen onu isparki deme peşkeş çekip yüzde 115 yapan su ve ekmek gibi temel ihtiyaçlar bedava olacak deyip şu faturası ni elektrik faturasını geçiren Ekrem başkanına söyle

MUHAMMED EBZAL:

Size de benden oguz yilmaz kim bunlar kim bunlar olsa olsa plc bu lar oguz yilmaz angaralibturgut