Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi - Son Dakika
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Spor

Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi

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Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf taraftarları endişelendirdi. Fotoğrafta, Mbappe'nin milli takım arkadaşı Achraf Hakimi ile PlayStation oynadığı görülürken, arka plandaki nargile detayı dikkat çekti. Bu durum, hem Real Madrid taraftarlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını endişelendirdi. Fotoğraftaki nargile, profesyonel sporcuların yaşam tarzı ve performansı üzerindeki etkileri konusunda yeni bir tartışma başlattı.

14.11.2024 08:38
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Büyük umutlarla transfer olduğu Real Madrid'de henüz kendini tam anlamıyla gösteremeyen Kylian Mbappe'nin zorlu bir dönemden geçtiği açıkça görülüyor.

KADROYA ALINMADI

Hem sahadaki performansı hem de saha dışındaki davranışları tartışma konusu olurken, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da oyuncuyu UEFA Nations League maçları için milli takım kadrosuna almadı.

NARGİLE DETAYI ÇOK KONUŞULDU

Bu gelişmelerin üzerine Mbappé'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Mbappé, Fransa'da eski takım arkadaşı Achraf Hakimi ile birlikte vakit geçirirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Görüntüde ikili, birinin evinde PlayStation oynarken koltukta keyifli vakit geçiriyor gibi görünüyordu. İlk bakışta sıradan bir anı ölümsüzleştiren bu kare, arka plandaki bir detayın dikkatli kullanıcılar tarafından fark edilmesiyle tartışmaların odağı haline geldi.

Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi

Fotoğrafın arka planında görülen bir nargilenin görüntüsü bile bazı hayranları endişelendirdi ve çeşitli eleştirilere yol açtı. Nargilenin kullanılıp kullanılmadığı net olmamakla birlikte, varlığı bile tartışmaları alevlendirmeye yetti.

Birçok kullanıcı, Mbappé gibi genç futbolcuların saha dışı davranışlarının önemine dikkat çekerek, nargile gibi unsurların profesyonel sporcuların yaşam tarzı ve performansı üzerindeki etkilerini sorgulamaya başladı.

Mbappe\'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi

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Son Dakika Spor Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sinan Zeybekler:
    bizde bayağı endişelendik iştah falan kalmadı 13 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    emekli Mehmet Ali Erbil gibi 64000 TL emekli maaşı istiyor bilginize 4 0 Yanıtla
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