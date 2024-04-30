PlayStation 5\'e Özel Çıkan Stellar Blade, Kullanıcılar Tarafından Olumlu Tepkiler Alıyor

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PlayStation 5'e özel çıkan Stellar Blade, kullanıcılar tarafından oldukça olumlu tepkiler alıyor. Metacritic üzerindeki kullanıcı yorumlarına göre oyun, hafta sonu boyunca 1.000'den fazla oyuncu tarafından puanlandı ve oyun dünyasında tartışmalara sebep olsa da oyun başarılı oldu.

Stellar Blade, PlayStation 5'in en yüksek puana sahip üçüncü oyunu oldu

Şu an bu oyun, şu anda PS5'in en yüksek puanlı üçüncü oyunu konumunda. Oyunun eleştirmenlerden aldığı puanlar genel olarak olumlu yönde olsa da kullanıcılar arasında adeta bir fenomen haline gelmiş durumda. Ortalama 82/100 olan eleştirmen puanlarına karşılık, Stellar Blade'in kullanıcı puanı 9.1 olarak belirlendi. Bu, oyuncuların oyunu neredeyse mükemmel bulduğunun bir göstergesi.

Ancak Stellar Blade'in Metacritic'teki kullanıcı yorumlarının ne kadar önemli olduğu konusu tartışmalı. Geçmişte Metacritic'in kullanıcı değerlendirme sistemi, genellikle inceleme bombardımanlarına veya eleştirmenlerin olumsuz eleştirilere maruz kaldığı oyunların puanlarını şişirme girişimlerine karşı yetersiz kaldı. Yine de oyun endüstrisindeki geliştiriciler ve yayıncılar, oyuncuların geri bildirimlerini değerlendirmek için Metacritic puanlarını göz önünde bulunduruyorlar.

Forbes tarafından fark edildiği üzere Stellar Blade'in Metacritic kullanıcı puanları, diğer popüler oyunları geride bırakmış durumda. Özellikle Marvel's Spider-Man 2 ve God of War Ragnarok gibi büyük yapımların puanlarını aşması dikkat çekici bir başarı. Ancak bu yüksek kullanıcı puanlarının satışlara ne kadar etki ettiği belirsiz. Bazı durumlarda yüksek puanlar satışları artırabilirken, bazı durumlarda ise kullanıcı puanları ile satışlar arasında doğrudan bir ilişki kurmak zor olabilir.

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Stellar Blade bazı tartışmalara da konu oldu. Oyunun ana karakteri Eve'in kostümlerinin bazılarının dekoltesini kapatması, bazı oyuncular arasında tepkilere neden oldu. Bu durum, oyunun topluluğu arasında bir dizi "Stellar Blade'e Özgürlük" kampanyası başlatılmasına yol açtı. Bu kampanyaların, oyunun geliştiricisi Shift Up'ın değişiklikleri geri alması için bir baskı aracı olarak kullanıldığı görülüyor.

Kimisi ise bu açıklığın toplumun güzellik algısına çok fazla hizmet ettiğini ve kadın bedeninin gerçekte böyle olmadığından bu oyunu tasarlayanların ve beğenerek oynayanların birer "ergen" olduğunu savunuyorlar.

Tüm bu tartışmalara rağmen Stellar Blade'in oyuncular arasında büyük bir hayran kitlesi bulunuyor ve PlayStation 5'te oldukça başarılı bir çıkış gerçekleştirdiği açıkça görülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.