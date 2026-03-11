Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi - Son Dakika
Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi

Hürmüz\'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf\'tan ABD\'ye \'\'PlayStation\'\' göndermesi
11.03.2026 01:51
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın sosyal medya hesabından ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eskortluk ettiği ve tankerin başarılı şekilde boğazı geçtiği yönündeki paylaşımına Washington'u kızdıracak bir yanıt verdi. Galibaf, "ABD donanmasının eşlik ettiği bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçti mi? Belki PlayStation'da." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da çatışmaların derinleşmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim de giderek artıyor.Taraflar Hürmüz Boğazı ile ilgili art arda açıklama yapıyor.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, yaptığı açıklamada İran'a saldırılarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Tengsiri, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN SERT UYARI

İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye başladığı yönündeki iddialar üzerine de ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacaktır." diyerek Tahran yönetimini uyardı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Günün en çok dikkat çeken olaylarından biri ise ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın sosyal medya hesabından ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eskortluk ettiğini ve tankerin başarılı şekilde boğazı geçtiğini açıklaması oldu. ABD'li bakan kısa süre sonra söz konusu paylaşımını sildi.

ABD basınına konuşan ve ismi açıklanmayan yetkililer de Wright'ın iddiasını yalanlarken konuyla ilgili bir açıklama İran tarafından geldi.

GALİBAF'TAN PLAYSTATİON GÖNDERMESİ

Gerilimin yükseldiği saatlerde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine donanma eşliği yaptığı yönündeki iddiaları küçümseyen bir açıklamada bulundu.

Galibaf, "ABD donanmasının eşlik ettiği bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçti mi? Belki PlayStation'da." ifadelerini kullandı.

Galibaf'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Muhammed Bakır Galibaf, Uluslararası İlişkiler, Meclis Başkanı, Hürmüz Boğazı, Sosyal Medya, Chris Wright, Playstation, Politika, Dünya, Medya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
