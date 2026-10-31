GTA 6 19 Kasım\'da çıkacak ancak Türkçe dil desteği belirsizliğini koruyor

Rockstar Games'in 10 yılı aşkın sürede geliştirdiği Grand Theft Auto (GTA) 6, 19 Kasım'da piyasaya sürülecek.GTA 6, Ağustos'ta oyun videolarının sızdırılması ile gündeme gelmişti.Sızıntıların ardından 27 Ağustos'ta GTA 6 için "genişletilmiş bakış" başlığı ile bir ön gösterim yayınlandı.İçerik, yayınlanmasından saatler sonra gönüllü bir grup ses sanatçısı tarafından Türkçe dublajlandı.Türkçe dublajlı videonun sosyal medyada ses getirmesinin ardından oyun için Türkçe dil desteği talepleri gündem oldu.Peki yılın en beklenen oyunu Türkçe oynanabilecek mi?'Yoğun talebin farkındalar'Rockstar Games ya da bu şirketin sahibi olan Take Two Interactive tarafından Türkçe dil desteğine dair resmi açıklama yapılmadı.Oyun ilk piyasa sürüldüğünde İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Japonca, Lehçe, Korece, Çince, İspanyolca ve Portekizce dillerini destekleyecek.Take Two ve Rockstar, BBC Türkçe'nin konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi. Dream Warrior adlı oyun şirketinin kurucusu Sercan Sülün, GTA 6'ya Türkçe dil desteği gelmesi için yıllardır çalıştığını anlatıyor.GTA'nın ana şirketi dahil farklı oyun firmalarının stratejik ortağı olduğunu söyleyen Sülün, 2011-2023 yılları arasında Playstation Türkiye yöneticisi olarak görev yapmıştı. Sülün, Take Two yetkilileriyle ortaklıkları çerçevesinde yapılan görüşmeler sırasında Türkçe dil desteğini gündeme getirdiğini söylüyor. Aldığı yanıtla ilgili, "Türkiye'de hiç olmadığı kadar yoğun bir talep olduğunun farkındalar. Dolayısıyla içeride bu konuyu konuşuyorlar" diyor. "Onlar 'Konuyla ilgili bir şeyler söylemeyelim zaten vakti gelince bir açıklama yapacağız' diyorlar. Ama ben bunu olumluya yoruyorum" ifadesini kullanan Sülün, oyuna kısa vadede Türkçe dil desteği gelmesini beklemiyor.Ancak GTA 6'nın bilgisayar sürümü ile birlikte bir "sürpriz" olabileceğini ifade ediyor.Rockstar, oyunun bilgisayar sürümünün ne zaman çıkacağına dair resmi açıklama yapmadı.Ancak şirket kaynaklarına dayandırılan haberlerde 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya sunulabileceği ifade edildi.

Oyun şirketlerinin dil desteği ve yerelleştirme stratejilerinde en önemli etkenlerden biri de pazar payı.Yani şirketler, oyunlarını başka bir dilde sunmak için yaptıkları yatırım karşılığında o dili konuşan ne kadar oyuncunun ürünlerini satın alacağını hesaplayarak bu tür kararları veriyor.Riot Games Türkiye'de sekiz yıl boyunca kreatif direktörlük yapan ve halen oyun sektöründe yönetici olarak çalışan Onur Özpınar, mevcut durumda Türk pazarının Rockstar Games için öncelik olmayabileceğini söylüyor.Özpınar, oyunun piyasaya sürülmesinin ardından gelecek veriler ve Türkçe dil desteği talebinin sürmesi durumunda bunun değişebileceğini düşünüyor: "Bence Rockstar ilk başta durumu biraz gözlemleyecek. Burada GTA 6'nın ne kadar oynanacağı, ne kadar etkinlik yapılacağı, oyun kültürünün içine ne kadar gireceği çok önemli."Özpınar, oyuncu sayısı ve oyuncu pazarından elde edilen gelir arttıkça yerelleştirme olanaklarının daha da arttığını hatırlatıyor."Şirketler bu pazarlara daha da çok yatırım yapmaya başlıyor" diye ekliyor. Türk oyuncuların talebiBugüne kadar Rockstar Games'in hiçbir oyunu için resmi Türkçe dil desteği gelmedi.Türkçe dil desteği isteyen oyuncular GTA 6 ile bu durumun değişmesi için sosyal medya ve forumlar üzerinden kampanyalar başlattı.Kampanyaya destek verenlerden biri de "Pintipanda" olarak bilinen yayıncı Tuna Akşen.Akşen, 31 Ağustos'ta "Türk oyunculardan Rockstar Games'e mektup" başlıklı İngilizce bir video paylaştı.Videoda Türkiye'nin potansiyel pazar payı ve Türkçe dil desteği getirilmesi durumunda şirketin kazançlarını nasıl artırabileceğini vurguladı.BBC Türkçe'ye konuşan Akşen, dil desteği ihtimaline uzun süre olumsuz yaklaştığını söylüyor.Akşen, topluluklardaki yoğun ilgi ve çabayı gördükten sonra yaklaşımının değiştiğini ve meseleyi uluslararası kamuoyuna ve Rockstar yetkililerine duyurmak için harekete geçtiğini anlatıyor: "Ülkemizin nüfus potansiyelinden, genç oyuncu potansiyelinden, dil desteği getirilen diğer ülkelerle kıyaslayarak ön plana çıktığımız noktalardan biraz bahsetmeye çalıştım."Binlerce insan çabalıyor. Benim de bu sayede %1'lik bir payım olsa bile gurur duyarım."Akşen'in anlattıklarından Türkçe dil desteği konusuna artık temkinli bir iyimserlik ile yaklaştığı anlaşılıyor.Yayıncı, gelinen nokta hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor: "En azından genel müdürün, tüm yönetim kurulunun ve geliştirici tarafının bütün bu çabalardan haberdar olduğunu biliyoruz. Bu da bir sene önceki konumumuza göre çok daha büyük bir artı demektir."Dublaj mı altyazı mı?GTA 6'nın seslendirmesi İngilizce olacak.Rockstar Games bugüne kadar hiçbir GTA oyununa dublaj yapmadı.Ancak Türkiye'de TanProduction adlı YouTube kanalı GTA 6 içeriklerini dublajlıyor.Kanalın kurucusu ve ses sanatçısı Tan Şahinkanat, "hayran projesi" olarak adlandırdığı çalışmayı profesyonel ses sanatçıları ile birlikte gönüllü olarak yaptıklarını anlatıyor.TanProduction, GTA 6'nın fragmanlarını ve Netflix'te yalnızca İngilizce olarak yayınlanan ön gösterim içeriğini dublajlayarak kanallarında paylaştı.Şahinkanat, yerelleştirme süreciyle ilgili, "Dublaj çevirisini hızla ama olabilecek en üst düzeyde yapıp her zamanki rutinimizin iki üç katı hızında kaliteyi mümkün olduğunca üste koruyarak bir dublaj yapmaya çalıştık" diyor. Yüzbinlerce izlenen video hem ulusal hem de uluslararası basında gündem oldu.Şahinkanat gördükleri ilgiye dair, "Olumlu yorumların bu kadar yoğunlukta, olumsuz yorumların da bu kadar azınlıkta olduğu başka bir içeriğimiz oldu mu bilmiyorum" ifadesini kullanıyor.

Şahinkanat, dublaj konusunda Rockstar'dan herhangi bir izin almadıklarını ya da şirket ile irtibata geçmediklerini söylüyor. Ancak ses sanatçısı, Türkçe dil desteği talebini iletmek için Take Two'nun CEO'su Strauss Zelnick ile eposta üzerinden yazıştığını ve talebin farkında olduklarına dair geri dönüş aldığını söylüyor.Şahinkanat, GTA 6'nın resmi dublajlanması ihtimalini düşük gördüğünü söylüyor. "Orijinal İngilizce seslendirme dışında başka dillerde dublaj yaptırmıyorlar. Bu dublaj ile dikkat çekmeye çalıştığımız noktalardan biri metin yerelleştirmesi açısından Türkçe dil desteği idi" diyor. Şahinkanat, resmi dublaj ya da dil desteği olmasa dahi gönüllü çevirilere devam edeceklerini ve oyun çıktıktan sonra oyun içi sinematikleri de dublajlamayı planladıklarını anlatıyor.Uzmanlar Türkçe dil desteğinden bahsederken çeviri yerine yerelleştirme kavramını kullanıyor.Bunun sebebi bahsedilen çalışmanın yalnızca içeriği İngilizce'den Türkçe'ye çevirmekle sınırlı olmaması.'Oyun çevirmek bir kültür'Sony bünyesindeki birçok ünlü oyunun Türkçeleştirilmesi sürecinde yer alan Sercan Sülün, aradaki farkı şöyle tarif ediyor: "Oyun çevirmek bir kültür. Eğer yanlışlıkla sizin coğrafyanızda yapılmaması gereken bir espriyi sadece renk katsın diye bir oyuna eklerseniz infial yaratırsınız. O yüzden bu işi profesyoneller yapmalı."Sülün, Türkiye'de yabancı dil konuşma oranının düşük olduğunu, bu sebeple ana dil desteğinin oyuncuları küresel içerikle buluşturmak için paha biçilemez olduğunu söylüyor.Ayrıca mevcut ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin oyun sektöründe potansiyelini ortaya koyduğunu vurguluyor: "Ekonomik çalkantılara rağmen insanlar yemiyor, içmiyor, artırıyor bir şekilde oyunlara destek olmaya çalışıyor. Bunun karşılığında da Türkçe oyun istemeleri gayet normal."GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için 19 Kasım'da piyasaya sürülecek.Oyun ilk çıktığında tek kişilik oynanabilecek. Çevrimiçi "GTA Online" için ise henüz bir takvim açıklanmadı.Serinin bir önceki oyunu GTA 5 2013'te piyasaya sürüldüğünde dünya çapındaki çok sayıda rekor kırmıştı. O tarihten bu yana 200 milyondan fazla sattı.

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