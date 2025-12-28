2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

Haberin Videosunu İzleyin
28.12.2025 15:16  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler
Haber Videosu

Denizli'de bir zincir marketin açılışında, Playstation ve cep telefonunda indirim yapılacağı ve hediye çeki verileceğinin duyurulması üzerine vatandaşlar gece yarısından itibaren market önünde kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından metrelerce uzayan kuyruk dronla görüntülendi.

Denizli'nin merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bir zincir marketin şubesi açıldı. Açılışa özel olarak Playstation ve cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinde indirim yapılacağının, ayrıca ilk 1000 kişiye 1000 TL değerinde hediye çeki verileceğinin açıklanması yoğun ilgiye neden oldu.

Kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren marketin önüne gelerek açılış saatini bekledi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerinde oturarak beklerken, market önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Oluşan yoğunluk dronla görüntülendi. Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar markete girdi. Açılışta çoğunlukla teknoloji ürünleri, et, kuru gıda ve mutfak ürünlerinin tercih edildiği görüldü. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman alışverişte aksamalar yaşandı. Öte yandan, bir vatandaşın iki Denizli horozuyla açılışa katılması dikkat çekti.

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

"KAMPANYALARIMIZI BÜYÜTEREK DEVAM EDECEĞİZ"

Marketler Yöneticisi Uğur Ekiz, gross zincir market olarak Türkiye'de 11'inci mağazayı Denizli'de açtıklarını belirtip, "Gross mağazamızda 365 gün kaliteli, tek fiyat, hesaplı fiyat anlayışını Denizli halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Market olarak açılışa özel kampanyalar bulunuyor. Teknolojiden gıdaya, tekstilden tüm ürünlerde inanılmaz kampanyalar yaptık. Halkımızın teveccühü ve ilgisi çok yüksek, bu durum bizi çok mutlu etmektedir. Yaklaşık 40 bin çeşit ürün ile Denizli halkına hizmet ediyoruz. Türkiye'nin en büyük mağazasını Antalya'da açmak için planlamamızı yaptık. Türkiye'nin en büyük led ekranlarına sahibiz.

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

"1000 MÜŞTERİMİZE HEDİYE ÇEKİ VERDİK"

Türkiye'nin gross yolculuğunda öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz. Mağaza olarak açılışlarımızda geleneksel hale gelen 1000 TL hediye çekini Denizli'de ilk 1000 müşterimize verdik. Bu kampanya bizi çok mutlu ediyor, müşterilerimiz de çok mutlu ve ilgi çok yüksek, kampanyalarımızı büyüterek devam edeceğiz. Hediye çekilişi organizasyonumuzu düzenli ve planla şekilde kimseyi mağdur etmeden yaptık. Bu açılışımızdan dolayı herkes mutlu, bizde mutluyuz" dedi.

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

"GECEDEN BERİ KUYRUKTA NÖBET TUTTUM"

Gece saatlerinden itibaren kuyrukta beklediğini söyleyen vatandaşlardan Ahmet Sait Berkay, "Hediye çeki ve indirimleri duyunca geceden beri kuyrukta nöbet tuttum. Reklamları ve broşürleri gördüm. Özelikle teknolojik ürünlerdeki indirimde dolayı bekledim" dedi.

Kaynak: DHA

Playstation, Teknoloji, Denizli, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serdar Han Serdar Han:
    açız aciz ! 25 3 Yanıtla
    Sk 06 Sk 06:
    o da bir ihtiyaç herkes kullanabilmeli anladığın bumu sığır 8 17
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    iyi de PlayStation kuyruğu da olsa acizlik. hangi gelişmiş ülke de var bu. insanların hayali rüyası bir olaystation almak. onu bile anlayamıyorsun. ne diyeyim devam 7 11
  • eser demir eser demir:
    yag kuyrugu gitti indirim kuyrugu geldi 9 2 Yanıtla
  • Omer Kendi Omer Kendi:
    insanlar artik ev ve araba alamayinca ne yapacak eldekini bole ivir zivira harciyor birikim isi bitti kazan harca donemindeyiz, 5 3 Yanıtla
  • Doğan Kaya Doğan Kaya:
    Eski diye diye Ülke Afrika'ya döndü vallahi 3 3 Yanıtla
  • 123456789 123456789:
    allah'ınızı seviyorsanız kuyruktaki insanları bir bakın hepsi 1000 lira için gelmemişse ben bir şey bilmiyorum yazık ülkenin düştüğü hal 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dikkat çeken ziyaret Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
DMM’den “MHRS randevusu iptaline para cezası“ iddialarına yanıt DMM'den "MHRS randevusu iptaline para cezası" iddialarına yanıt
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Tartıştığı babasını karnından bıçakladı Tartıştığı babasını karnından bıçakladı
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı İstanbul’un yanı başında kar başladı 38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
Bakan Yerlikaya duyurdu 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu! 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek Para transferinde yeni dönem Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem
Park halindeki araca bakan ekipler sağ koltukta vahşetle karşılaştı Park halindeki araca bakan ekipler sağ koltukta vahşetle karşılaştı
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyeti resmi törenle ülkelerine uğurlandı Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyeti resmi törenle ülkelerine uğurlandı
Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü

15:50
Makas atan sürücü bariyerlere çarptı, motoru alev alıp yola fırladı
Makas atan sürücü bariyerlere çarptı, motoru alev alıp yola fırladı
15:17
7 ay içinde ikinci acı Serkan Keskin’in babası hayatını kaybetti
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti
14:46
Özel’in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
14:27
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor
13:34
Bakan Bolat’tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı
13:14
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti
12:49
Katliam gibi kazada kahreden detay Meğer o gün izinliymiş
Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş
12:30
“The Bacım“ lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
"The Bacım" lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:17
KIZILELMA’dan dünya havacılık tarihinde bir ilk
KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk
12:16
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL’nin üzerinde verimsiz harcama önlendi
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi
12:03
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı
10:28
Okan Tüysüz’den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara’da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2025 16:11:35. #7.11#
SON DAKİKA: 2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.