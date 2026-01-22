Düzce'de Dijital Spor Etkinliği - Son Dakika
Düzce'de Dijital Spor Etkinliği

Düzce\'de Dijital Spor Etkinliği
22.01.2026 16:05
Düzce'de 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' programı kapsamında PlayStation turnuvası düzenlendi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve yarıyıl tatilinin sevilen projesi 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' etkinlikleri, gençleri bu kez dijital bir rekabetin içinde buluşturdu. Ocak ayı boyunca kentin dört bir yanını spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle canlandıran program kapsamında PlayStation etkinliği düzenlendi.

Gençlerin yarıyıl tatilini verimli, aktif ve akranlarıyla sosyalleşerek geçirmelerini hedefleyen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, etkinlik takviminin dördüncü gününü teknoloji meraklılarına ayırdı. Bahçeşehir Cep Salonu'nda Sanal Sahada Kozlarını Paylaşan 30 genç PlayStation turnuvası gerçekleştirdi. Gençlerin hem stratejik düşünme becerilerini sergilediği hem de keyifli vakit geçirdiği bir platform oldu. Yoğun bir okul döneminin ardından öğrencilere moral depolamak amacıyla düzenlenen turnuvada, dostluk ve centilmenlik ön plandaydı. Sanal sahada yeteneklerini sergileyen gençler, sporun sadece fiziksel değil, stratejik ve zihinsel boyutunda da bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin modern ilgi alanlarını geleneksel spor disiplinleriyle harmanlamaya devam edeceklerini belirterek; gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlarken tatilin tadını en verimli şekilde çıkarmalarına imkan tanıyacağını vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Playstation, Teknoloji, Etkinlik, Düzce, Spor, Son Dakika

