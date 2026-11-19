ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, ülke genelinde uçuşların durmasına yol açan sistem arızalarına ilişkin çelişkili televizyon açıklamaları ve krizin hemen ardından devlet uçağıyla üniversite futbol maçına gitmesi nedeniyle Beyaz Saray'ın kriz iletişiminden uzaklaştırıldı. ABD Başkanı Donald Trump ile Asya gezisinde bulunan Beyaz Saray Genel Sekreteri Stephen Miller'ın, Mullin'i telefonla arayarak televizyon ekranlarından ve kriz sözcülüğünden çekilmesi talimatını verdiği bildirildi.

KRİZİN SÖZCÜLÜĞÜ MULLIN'DEN ALINDI

ABD'de geçtiğimiz cuma günü hava sahasının kapanmasına ve binlerce uçuşun iptaline neden olan sistem arızalarının ardından Trump yönetiminde dikkat çeken bir kriz patlak verdi. New York Post'un yönetim içindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre, Filipinler ve Çin ziyareti kapsamında Trump ile Asya'da bulunan Beyaz Saray Genel Sekreteri Stephen Miller, Mullin'in televizyon programlarındaki gaflarının ardından devreye girerek geri planda kalmasını istedi.

Mullin'in geri çekilmesinin ardından kriz iletişiminin kontrolü Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya geçti. Çarşamba günü Kongre'de düzenlenen oturumda da soruların büyük bölümünü Jay Clayton'a devreden Mullin'in aksine Clayton, arızaların siber saldırı veya dış müdahale kaynaklı olmadığını, teknik bakım ve sistem değişikliklerinden doğan münferit kesintiler olduğunu vurgulayarak kamuoyundaki endişeleri yatıştırmaya çalıştı.

"SÜPER ZEKA" VE İSİMSİZ KAYNAK ÇIKIŞI BARDAĞI TAŞIRDI

Mullin'in pazartesi günü Fox News'te Sean Hannity'nin programında yaptığı açıklamalar, yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattı. Bakanın, sistem çökmelerine ilişkin bilgisini teknoloji konusunda uzman olduğunu söylediği isimsiz "bir kişiden" aldığını öne sürmesi ve arızaların arkasında "süper zeka" (yapay zeka) olabileceğini iddia etmesi Beyaz Saray'da tepkiyle karşılandı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford ve Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ın "yapay zeka ya da kötü niyetli bir saldırıya dair sıfır kanıt var" açıklamalarıyla taban tabana zıt düşen bu ifadeler, yönetimde mesaj birliği krizine yol açtı.

UÇUŞ KAOSU SÜRERKEN DEVLET UÇAĞIYLA MAÇA GİTTİ

Mullin'i hedef tahtasına oturtan bir diğer gelişme ise hafta sonu gerçekleştirdiği Louisiana seyahati oldu. Ülke genelindeki uçuş durdurma kararının ardından binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalıp alternatif ulaşım ararken Mullin, hükümete ait uçakla Baton Rouge'a giderek LSU-Texas üniversite futbol maçını izledi.

Tepkilerin büyümesi üzerine 18 Kasım Çarşamba günü Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'ndeki oturumda savunma yapan Mullin, seyahatin haftalar öncesinden yeğenini maça götürmek için planlandığını, uçuş yasağı kalktıktan 21 saat sonra havalandıklarını ve masrafları cebinden karşıladığını söyledi. Mullin ayrıca, "Hava sahası tamamen açıkken seyahati iptal etseydim, halkta uçmaya dair güvensizlik yaratabilirdi" diyerek kendini savundu.

GÖREVİNİ KAYBEDEBİLİR Mİ?

Trump'ın mart ayında görevden aldığı Kristi Noem'in yerine Senato'dan ayrılarak İç Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan Mullin'in, üst üste gelen bu iletişim kazalarının ardından kabinedeki geleceği tartışılmaya başlandı.

Kabine üyelerinin televizyon performanslarına büyük önem veren Trump'ın nasıl bir adım atacağı merak edilirken, Mullin kamuoyu önündeki programlarını sürdürüyor. Bakan, salı gecesi Mar-a-Lago'da federal kolluk kuvvetleri görevlilerine destek amacıyla düzenlenen yardım etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.