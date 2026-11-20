İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan park yeri tartışmasında, yaşlı adamı iterek yere düşüren sürücü yakalandı. Sürücüye 180 bin TL ceza kesilirken, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, dün Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre misafiri geleceği için boş park yerinde bekleyen yaşlı adam ile komşusu arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen olayda M.S. (28), yaşlı komşusunu iterek yere düşürmüştü. O sırada yaşlı adam yerde duran parke taşına başını vururken, çevredeki vatandaşlar müdahale etmişti.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Plakadan tespit edilen M.S., isimli sürücü yakalandı.

Trafik polisleri tarafından sürücüye, 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan maddesinden toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücüsünün kullandığı araç 60 gün sureyle trafikten men edildi.