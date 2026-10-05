Marmaris\'te stanttan mont, pantolon alan İngiliz turist zararı karşılayınca serbest kaldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir iş yerinin önündeki stanttan 1 mont ve 1 pantolon alıp kaçan İngiliz turist R.L., polis ekipleri tarafından yakalandı. Alkollü olduğu için olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söyleyen R.L., iş yerinin zararını karşılamasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, 4 Ekim'de Marmaris ilçe merkezinde meydana geldi. İş yerinin önündeki stanttan bir mont ve bir pantolonun alınması üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olayın şüphelisinin İngiliz turist R.L. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan R.L., polisteki ifadesinde hırsızlık amacı olmadığını, alkollü olduğu için olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söyledi. R.L., iş yerinin zararını karşılamasının ardından polisteki işlemleri tamamlanarak serbest bırakıldı.