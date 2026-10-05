Polise 'Bırakın onu' dedi! Sonrasında yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı

ABD'nin Arizona eyaletinde, Arizona State University'de son sınıf öğrencisi olan ve üniversitenin Stunt takımında yer alan 21 yaşındaki Eryn Bonner'ın polislerle yaşadığı sert müdahalenin görüntüleri tartışma yarattı.

Olay, 19 Temmuz'da Tempe kentindeki Mill Avenue'da meydana geldi. Polis ekipleri bir kişiyi gözaltına almaya çalışırken Bonner, ekiplere yaklaşarak gözaltındaki kişinin bırakılmasını istedi. Görüntülerde genç kadının polislere "Bırakın onu" diye seslendiği görülüyor.

POLİS YERE İTTİ

Polis, Bonner'a birkaç kez geri çekilmesi yönünde uyarıda bulunulduğunu belirtti. Görüntülerde bir polis memurunun Bonner'ı sert şekilde iterek yere düşürdüğü, genç kadının yeniden ayağa kalkmasının ardından arbede yaşandığı görülüyor.

Mücadele sırasında Bonner'ın bir polis bisikletinin üzerine düştüğü ve polis memurunun genç kadını etkisiz hale getirmeye çalışırken yüzüne vurduğu anlar da görüntülere yansıdı. Başka bir polis memurunun müdahalesinin ardından Bonner kelepçelendi.

POLİS "MEMURA VURDU" DEDİ

Tempe polisi ise olayın farklı bir boyutu bulunduğunu savundu. Polis raporuna göre Bonner, kendisini gözaltına almaya çalışan memurun yüzüne 5-6 kez vurdu. Polis memurunun da saldırıyı durdurmak amacıyla Bonner'ın yüzüne vurduğu belirtildi. Olayda polis memurunun kolunda kesik ve çizikler oluştuğu, yüzünde de ağrı bulunduğu kaydedildi.

AĞIR SUÇLAMALAR KABUL EDİLMEDİ

Polis başlangıçta Bonner hakkında kamu görevlisine ağır saldırı ve gözaltına direnme suçlamaları yöneltilmesini istedi. Ancak Maricopa County Savcılığı ağır suç kapsamındaki bu suçlamaları kabul etmedi. Bonner hakkında daha sonra kamu düzenini bozma ile polisin görevini engelleme veya müdahale etme suçlarından iki kabahat davası açıldı.

AİLESİ POLİS MÜDAHALESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Bonner'ın ailesi, görüntülerin ardından polis müdahalesine tepki gösterdi. Aile, kızlarının toplumu korumakla görevli bir kişi tarafından zarar gördüğünü savunurken, avukat Benjamin Taylor da kullanılan gücün aşırı olduğunu öne sürdü. Taylor ayrıca gözaltı sırasında bir polis memurunun Bonner'a uygunsuz şekilde dokunduğunu iddia etti. Polis sendikası ise bu iddiayı reddetti.

POLİSLER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerin tartışma yaratmasının ardından Tempe Polis Departmanı olayla ilgili idari inceleme başlattı. Polis yönetimi, olası görevi kötüye kullanma iddialarının ciddiyetle ele alındığını, görüntüler ve diğer delillerin inceleme kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.