Eyüpsultan\'da yediemin otoparkında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Eyüpsultan'da yediemin otoparkında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'da çok sayıda aracın bulunduğu yediemin otoparkında yangın çıktı; ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
EYÜPSULTAN'da çok sayıda aracın bulunduğu yediemin otoparkında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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