Çorum\'da denetimden kaçan motosikletli, polis memurunu yaraladı

Çorum'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, sürücü ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri ve motosikletli polis timleri, Akpınar Caddesi'nde sabit uygulama yaptığı sırada B.C.Y. (24) idaresindeki 19 AHH 931 plakalı motosikleti durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, motosikletiyle ters yöne girdi. Bölgeden uzaklaşmak isteyen motosikletli, bu sırada görevli motosikletli polis memuruna çarptı. Olayda yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü B.C.Y. ise ekipler tarafından yakalandı. Sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.