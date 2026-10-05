Göstericiler Priştine'de Meclis'e havai fişek attı, polis TOMA ile müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göstericiler Priştine'de Meclis'e havai fişek attı, polis TOMA ile müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göstericiler Priştine\'de Meclis\'e havai fişek attı, polis TOMA ile müdahale etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Priştine'de eski UÇK komutanlarının Lahey'de mahkum edilmesine karşı gösterilerde gerginlik sürüyor. Meclis binasına havai fişek atan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahale etti.

Eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanlarının, Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkemede mahkum edilmesine karşı Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen gösterilerde gerginlik yaşanıyor.

Başkent Priştine'deki Kosova Meclisi önünde toplanan göstericiler, siyasi partilerden, Lahey'deki mahkemenin faaliyetlerini düzenleyen yasanın değiştirilmesini talep etti.

Söz konusu yasa değişikliği, öğle saatlerinde Meclisteki ilk oylamadan geçti ancak siyasi partiler, yasanın onaylanması için gereken ikinci oylama konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.

Lahey'deki mahkemenin yetkisini sınırlandırmayı ve yetki alanı dışında bırakılacak bazı dosyaların Kosova yargısında görülmesini öngören tasarı, hapis cezalarının en fazla 15 yıl olması ve cezaların Kosova'da çekilmesi gibi düzenlemeler de içeriyor.

Başbakan Albin Kurti'nin liderliğindeki Kendin Karar Al Partisi (LVV), diğer siyasi partilerin ülkenin yeni cumhurbaşkanının seçilmesine destek vermesi karşılığında, yasa değişikliğinin ikinci oylamasına katkı sağlayabileceğini açıkladı.

Kosova Meclisi, ülkenin yeni cumhurbaşkanını 6 Ekim'e kadar seçemezse, Meclis dağılacak ve ülkede son 2 yılda 4. kez erken genel seçime gidilecek.

Göstericiler ile polis arasında gerginlik

Milletvekillerinin Meclis binasından ikinci oylamayı tamamlamadan çıkmasına izin vermeyen göstericiler, Meclis binasına ve yanındaki Başbakanlık binasına havai fişek attı, bölgedeki çöp konteynerlerini ateşe verdi. Bunun üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile göstericilere müdahalede bulundu.

Gerilimin artması üzerine polis bölgedeki yolları kapattı. Bölgeye birkaç kez ambulansların geldiği ve göz yaşartıcı gazdan etkilenenleri taşıdığı görüldü.

Meclis önünde beklemeye devam eden göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanmaya devam ediyor.

UÇK komutanlarına yönelik kararın açıklanmasından bu yana karara karşı Priştine'nin merkezinde her akşam gösteriler yapılırken, dünyanın farklı ülkelerinde de protestolar düzenlendi.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki Özel Savcılık Lahey'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Eski UÇK komutanları Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi, 4-5 Kasım 2020'de gözaltına alınarak Lahey'e transfer edilmişti. UÇK komutanlarının Lahey'de tutuklu yargılanması 3 Nisan 2023'te başlamıştı.

Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada karar 16 Eylül'de açıklanmış, mahkeme, Thaçi ve diğer UÇK komutanları Krasniqi, Veseli ve Selimi'yi 385 kişiye keyfi gözaltı, 49 kişiye kötü muamele, 303 kişiye işkence ve 96 cinayet dahil olmak üzere savaş suçlarından suçlu bulmuştu.

Söz konusu suçlardan Thaçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl ve Selimi 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. UÇK komutanlarının avukatları karara itiraz edeceklerini bildirmişti.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 döneminde yaşanan, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, farklı etnik gruplara mensup 1 milyonun üzerinde Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirme hedefiyle kuruldu.

Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi ve komutanları ile askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBaşbakanlıkPolitikaGüvenlikGüncelMahkumMahkumPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Rusya’dan uzay savaşı tehdidi: Starlink uydularını hedef gösterdi Rusya’dan uzay savaşı tehdidi: Starlink uydularını hedef gösterdi
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
23:34
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:48
Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 23:38:03. #7.13#
SON DAKİKA: Göstericiler Priştine'de Meclis'e havai fişek attı, polis TOMA ile müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei