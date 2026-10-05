Muğla'da polis, 28 Eylül-5 Ekim'de 29 hükümlü ve 92 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Muğla'da polis, 28 Eylül-5 Ekim'de 29 hükümlü ve 92 kişiyi yakaladı

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Muğla'da polis ekiplerince 28 Eylül-5 Ekim'de il genelinde aranan kişilere yönelik çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü ile ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 92 kişi yakalandı. Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'da polis ekiplerince bir haftada aranan kişilere yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi ile çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 92 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi yakalandı. Bu kişilerden 19'unun 2 yıla kadar, 5'inin 5 yıla kadar, 2'sinin 10 yıla kadar, 3'ünün ise 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Polisin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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