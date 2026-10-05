EMEP\'li Sevda Karaca, Tugay\'a tepki gösteren İzmirlilere polis müdahalesini eleştirdi

(ANKARA) - EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına tepki gösteren yurttaşlara polis müdahalesi yapıldığını belirterek, Tugay'ın daha önce belediye işçilerinin grevi sırasında da işçilerin karşısında durduğunu ifade etti.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karaca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığını beğeniyor musun Cemil Tugay? Bugün Tugay'ın AKP'ye geçeceği iddiasına tepki gösteren İzmirlilerin karşısına polis dikildi, yurttaşlara müdahale edildi. Şaşmıyor: İşçiye sırtını dönen, halkın iradesine de sırtını döner. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçi grevdeyken Cemil Tugay'ın nerede durduğunu gördük.

İşçiler ekmekleri, ücretleri ve toplu sözleşme hakları için direnirken, anayasal bir hak olan grevi kırmak için elinden geleni yaptı. Halkla işçileri karşı karşıya getirmek için canhıraş uğraştı. İşçinin hakkını vermek için gram çaba göstermezken, işçileri yalnızlaştırmak, halkın öfkesini işçilere yöneltmek için belediyenin bütün imkanlarını seferber etti.

Bugün Cemil Tugay'a öfkelenenlerin bir kısmı, dün seçimden önce emekçilere verdiği sözleri tutmayan, seçildikten sonra hak arayan işçilerin karşısına dikilen Tugay'ı eleştirdiğimizde bize kızıyordu. İşçinin hakkını ayaklar altına alanı, sonra halkın yanında aramayın. Dostu düşmanı gösteren turnusol açık; İşçi ekmeği ve hakkı için direnirken kim ne yapıyordu?"