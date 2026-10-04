Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı - Son Dakika
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Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı

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Hatay'da meydana gelen trafik kazasının ardından yola dökülen motor yağının yeni bir kazaya yol açmaması için harekete geçen polis, yağın üzerine avuç avuç toprak taşıdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polisin davranışına teşekkür ederek, "Vazifeni vicdani bir mesuliyet olarak gören hassasiyetin için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Başka kaza yaşanmaması için Hatay'da bir polisin gösterdiği hassasiyet dikkat çekti. Polis, trafik kazasının ardından yola dökülen motor yağının oluşturduğu tehlikeyi azaltmak için toprağı avuçlarıyla taşıdı.

KAZANIN ARDINDAN YOLA MOTOR YAĞI DÖKÜLDÜ

Hatay'da meydana gelen trafik kazasının ardından yola motor yağı döküldü. Kayganlaşan yolun başka bir kazaya neden olabileceğini gören polis, yeni bir tehlikenin önüne geçmek için harekete geçti. Polis, yola dökülen motor yağının üzerine toprak taşımaya başladı. Olayın en dikkat çeken ayrıntısı ise görevli polisin toprağı avuç avuç taşıması oldu. Polisin amacı, trafik kazasının ardından yolda oluşan kayganlığın başka sürücüler için tehlike oluşturmasını engellemekti.

Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan <a class='keyword-sd' href='/mustafa-ciftci/' title='Mustafa Çiftçi'>Mustafa Çiftçi</a>'yi duygulandırdı

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN POLİSE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Hatay'daki polisin davranışına ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, polis memurunun görev anlayışına ve gösterdiği hassasiyete teşekkür etti. Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hatay'da kaza sonrası başka kaza olmasın diye yola dökülen motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıyan fedakar polis kardeşim, vazifeni vicdani bir mesuliyet olarak gören hassasiyetin için yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için her koşulda 'önce insan' diyerek fedakarca görev yapmaya devam ediyor. İyi ki varsınız."

Kaynak: AA
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