Bursa'da 18,6 milyonluk altınla kaçtığı öne sürülen kuyumcuları polis arıyor - Son Dakika
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Bursa'da 18,6 milyonluk altınla kaçtığı öne sürülen kuyumcuları polis arıyor

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Bursa Osmangazi'de bir kuyumcuya altınlarını emanet eden 28 müşteri, iş yeri sahiplerine ulaşamayınca polise giderek şikayetçi oldu. Müşterilerin 18,6 milyon liralık altınını alıp kaçtıkları öne sürülen iş yeri sahiplerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da müşterilerinin altınlarını emanet aldıktan sonra kaçtıkları iddia edilen kuyumcuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi Tuzpazarı Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına altınlarını emanet eden müşteriler, altınları geri almak istediklerinde iş yeri sahiplerine ulaşamadı.

Polis merkezine giden 28 müşteki, iş yeri sahiplerinden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, müştekilerin 18,6 milyon liralık altınını alıp kaçtıkları öne sürülen iş yeri sahipleri A.T. (55), F.T. (40), M.S.T. (27) ve H.T'nin (21) yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
OsmangaziGüvenlik3. SayfaGüncelPolisBursaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 18,6 milyonluk altınla kaçtığı öne sürülen kuyumcuları polis arıyor - Son Dakika
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