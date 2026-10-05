Bakan Çiftçi, Hatay'da motor yağını toprakla kapatan polise teşekkür etti - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, Hatay'da motor yağını toprakla kapatan polise teşekkür etti

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Bakan Çiftçi, Hatay\'da motor yağını toprakla kapatan polise teşekkür etti
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Bakan Çiftçi, Hatay'da kaza sonrası yola dökülen motor yağının başka kazalara yol açmaması için üzerine toprak taşıyan polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, sosyal medya paylaşımında polisin 'önce insan' anlayışıyla görev yaptığını belirterek 'İyi ki varsınız' ifadesini kullandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da meydana gelen kazanın ardından yola dökülen motor yağının başka kazalara yol açmaması için üzerine toprak taşıyan polis memuruna teşekkür etti.

Çiftçi, Hatay'da görev yapan bir polis memurunun trafik güvenliği için gösterdiği çabaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Çiftçi, "Hatay'da kaza sonrası başka kaza olmasın diye yola dökülen motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıyan fedakar polis kardeşim, vazifeni vicdani bir mesuliyet olarak gören hassasiyetin için yürekten teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Türk polisinin milletin huzuru ve güvenliği için her koşulda "önce insan" anlayışıyla görev yaptığını belirten Çiftçi, paylaşımında "İyi ki varsınız" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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