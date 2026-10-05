Adana Seyhan\'da 2 bin 300 lirası bulunan çanta gasbı kamerada, bir şüpheli tutuklandı

ADANA'da Mehmet Nur C., kaldırımda bekleyen Safe N. isimli kadının çantasını gasbetti. Kadın şüphelinin peşinden koşarken; Mehmet Nur C., kendisini bekleyen motosiklete binerek uzaklaştı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Eylül'de saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre çevreyi gözetleyen Mehmet Nur C., bu sırada kaldırımda bekleyen Suriyeli Safe N. isimli kadının arkasından yaklaştı. Dalgınlığından faydalandığı kadının elindeki, içinde 2 bin 300 lira ile cep telefonu bulunan çantayı gasbeden şüpheli, koşarak kaçtı. Bağırarak çevredekilerden yardım isteyen Safe N., şüphelinin peşinden koştu ancak Mehmet Nur C., sokakta kendisini bekleyen Mehmet Ökmen'in motosikletine binip, kaçtı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERADAN TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

Olayın ardından durumu polise bildiren Safe N.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, şüphelilerden Mehmet Ökmen'i gözaltına aldı.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ARANIYOR

Emniyete götürülen Mehmet Ökmen, ifadesinde, "Mehmet, bir emanet alacağını söyleyip, onu eve bırakmamı istedi. Sonra koşarak motosikletime bindi. Ne olduğunu anlamadım. Benim olayla bir ilgim yok" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ökmen, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mehmet Nur C.'yi ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.