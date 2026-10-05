Adıyaman Besni'de konteyner marketten para alıp içecek içen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de konteyner marketten para alıp içecek içen şüpheli gözaltına alındı

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Adıyaman Besni\'de konteyner marketten para alıp içecek içen şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde konteyner markete gece giren şüpheli, kasadaki parayı çalıp içecek içerek olay yerinden uzaklaştı. Market sahibinin ihbarı üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, konteyner markete giren şüpheli, kasadaki paraları çalıp, içecek içti. Güvenlik kamerasından belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, Erdemoğlu Mahallesi'ndeki konteyner markette meydana geldi. Gece saatlerinde kapısını zorlayarak markete giren şüpheli, kasadaki paraları aldıktan sonra içeceklerden içip ardından uzaklaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Market sahibi sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin V.E.M. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan V.E.M., gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
AdıyamanGüvenlik3. SayfaGüncelPolisBesniSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Besni'de konteyner marketten para alıp içecek içen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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