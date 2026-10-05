Gemlik\'teki çifte ölümde korkunç gerçek! Komşuları gözaltında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde hareketsiz halde bulunan Asiye ve Vural Kara çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çiftin bir süre önce tartıştığı komşusunu cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

KESİCİ ALET VE SERT CİSİMLE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ BELİRLENDİ

Halitpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, kendilerinden haber alınamaması üzerine yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla eve giren polis ve sağlık ekipleri, 60'lı yaşlardaki Kara çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde, çiftin kesici aletle yaralandığı ve başlarına sert bir cisimle vurularak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

TARTIŞTIKLARI KOMŞU CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK YAKALANDI

Korkunç cinayetin ardından harekete geçen emniyet güçleri, Kara ailesinin yakınlarının ifadelerine başvurdu. Aile fertleriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda, çiftin bir süre önce sözlü tartışma yaşadığı ismi açıklanmayan komşuları ana şüpheli olarak tespit edildi. Şüpheli komşu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

CANSIZ BEDENLERİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Cinayete kurban giden Kara çiftinin cansız bedenleri, yapılan olay yeri incelemelerinin ardından detaylı otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.