Erzincan'da polisin Hep Birlikte Güçlüyüz projesiyle 8. sınıflara LGS seti verildi - Son Dakika
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Erzincan'da polisin Hep Birlikte Güçlüyüz projesiyle 8. sınıflara LGS seti verildi

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Erzincan\'da polisin Hep Birlikte Güçlüyüz projesiyle 8. sınıflara LGS seti verildi
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Erzincan'da polisin ÇOGEP kapsamında yürüttüğü Hep Birlikte Güçlüyüz projesiyle Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulundaki başarılı 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık seti ve okul çantası verildi. Projeyle eğitime destek ve polis-öğrenci iletişiminin güçlendirilmesi amaçlandı.

Erzincan'da polis ekiplerince yürütülen proje kapsamında akademik başarı gösteren 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık seti ve okul çantası hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında "Hep Birlikte Güçlüyüz" Projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulunda eğitim gören ve akademik başarı gösteren 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık setleri ile okul çantaları verildi.

Çalışmayla öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olunması, sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlanması ve polis-öğrenci iletişiminin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
ErzincanUlalarGüncelEğitimPolisLGSSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da polisin Hep Birlikte Güçlüyüz projesiyle 8. sınıflara LGS seti verildi - Son Dakika
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