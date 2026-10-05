Osmaniye\'de sanayi sitesi girişindeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Osmaniye'de sanayi sitesi girişindeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de iki grup arasında Merkez Adnan Menderes Mahallesi'ndeki sanayi sitesi girişinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi, polis olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Adnan Menderes Mahallesi Güney Çevre Yolu Sanayi Sitesi giriş kapısı önünde iki grup arasında öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Olayda silahla yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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