Kütahya\'da kombiden çıkan yangın söndürüldü, 3 katlı binanın sakinleri tahliye edildi

Kütahya'da 3 katlı bir binanın en üst katında kombiden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, sabaha karşı Servi Mahallesi Servi Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, dairelerin kapılarını tek tek çalarak bina sakinlerini güvenli şekilde tahliye etti.

İtfaiye ekipleri ise mutfak bölümündeki kombide çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle mutfakta hasar oluşurken, ekiplerin incelemesinde yangının kombiden çıktığı belirlendi.