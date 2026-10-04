Konya\'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan koca hakkında tahkikat başlatıldı

Konya'da boşanma aşamasındaki eşlerin kavgasında koca eşini silahla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. (55), boşanma aşamasındaki eşi V.E.'nin (50) evine gitti. Eşini evde bulamayan İ.E., evden aşağı indiği sırada sokakta eşi V.E. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E., yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenilirken, çocuklardan birinin annesinin vurulduğu sırada olay yerinde olduğu iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.