Suluova'da kediye çarpmamak için manevra yaptığı öne sürülen otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü - Son Dakika
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Suluova'da kediye çarpmamak için manevra yaptığı öne sürülen otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü

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Amasya Suluova'da Mahmut Demir Caddesi'nde ilerleyen otomobil, önüne çıkan kediye çarpmamak için yapıldığı öne sürülen manevranın ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İkiye bölünen araçta sıkışan sürücü Aykut Esen ve Yıldıray Çoban, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Mahmut Demir Caddesi üzerinde seyir halinde olan 55 AYB 983 plakalı otomobilin sürücüsü Aykut Esen, iddiaya göre önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu yana kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

İkiye ayrılan otomobildeki sürücü ve yanında bulunan Yıldıray Çoban yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Suluova'da kediye çarpmamak için manevra yaptığı öne sürülen otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü - Son Dakika
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