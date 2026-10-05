Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türkiye Polis Radyosu\'nun 74. yıl özel yayınına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türkiye Polis Radyosu’nun 74. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Polis Radyosu Ankara Stüdyosunu ziyaret etti. Özel canlı yayına katılan Fidan, mikrofon başına geçerek radyo başındaki tüm dinleyicilere seslendi.

"POLİSİMİZLE MİLLETİMİZ ARASINDA ÖZEL BİR KÖPRÜ"

Konuşmasına Emniyet Teşkilatı adına araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde ve radyo başındaki tüm dinleyicileri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlayarak başlayan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türkiye Polis Radyosu’nun 5 Ekim 1952 tarihinde yayın hayatına başladığını hatırlattı. Fidan, radyonun kurulduğu günden bu yana Türk Polis Teşkilatı ile aziz milletimiz arasında çok özel bir köprü kurduğunu ifade etti.

"74 YILDIR POLİMİZİN GÜVEN VEREN NEFESİ VE SESİ"

Türkiye Polis Radyosu’nun 74 yıldır polisimizin güven veren nefesi ve sesi olduğunu vurgulayan Fidan, Türk Polis Teşkilatı’nın vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuğunun altını çizdi.

Teşkilat mensuplarının sokaklarda, caddelerde, şehirlerde ve seslerinin ulaştığı her noktada vatandaşlarla omuz omuza ve yan yana görev başında olduğunu belirten Fidan, Polis Radyosu’nun ise bu tarihi birlikteliğin en güzel ve en samimi tezahürü olduğunu dile getirdi.

"TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN SESİ OLDU"

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türkiye Polis Radyosu’nun yıllar boyunca sevilen şarkı ve türküleri dinleyicilerle buluşturmanın yanı sıra çok önemli bir kamu görevini de yerine getirdiğini kaydetti. Radyonun; trafik güvenliğinden asayişe, siber suçlardan uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hayati konuda rehberlik ederek toplumsal farkındalığın sesi olduğunun altını çizdi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ"

Radyonun mikrofon başında, kurgu masasında ve yayın planlamasında görev yapan personelin, tıpkı Emniyet Teşkilatının her kademesindeki kahraman mensupları gibi aynı sorumluluk bilinciyle çalıştığını belirten Fidan, 5 Ekim 1952'den bugüne bu köklü çınarı yaşatan tüm personele teşekkür etti.

En büyük teşekkürün on yıllardır radyoyu evlerinde ve araçlarında misafir eden değerli dinleyicilere ait olduğunu vurguladı.

ŞEHİT VE GAZİLERE ŞÜKRAN MESAJI

Konuşmasının sonunda şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle anan Ali Fidan, kahraman gazilerimize de şükranlarını sundu. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türk Polis Teşkilatının her bir neferi adına Türkiye Polis Radyosu dinleyicilerine kazasız, belasız, sağlıklı ve huzur dolu günler dileyerek konuşmasını tamamladı.