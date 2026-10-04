Hatay Dörtyol'da boğulma tehlikesi geçiren sürücüyü polis Heimlich ile kurtardı - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da boğulma tehlikesi geçiren sürücüyü polis Heimlich ile kurtardı

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Hatay Dörtyol\'da boğulma tehlikesi geçiren sürücüyü polis Heimlich ile kurtardı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yemek yerken soluk borusuna parça kaçan motosiklet sürücüsü, devriye görevindeki polisin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. Müdahaleyle soluk borusundaki parça çıkarılan sürücü yeniden nefes almaya başladı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, yemek yerken soluk borusuna parça kaçan ve nefes almakta güçlük çeken motosiklet sürücüsü, devriye görevindeki polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.35 sıralarında Çaylı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin yanına motosikletiyle yaklaşan sürücünün nefes almakta güçlük çektiği ve boğulma tehlikesi geçirdiği fark edildi. Yemek parçasının soluk borusunu tıkaması nedeniyle fenalaşan sürücüyü gören polis memuru, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı.

Polis memurunun hızlı ve başarılı müdahalesi sayesinde soluk borusundaki parça çıkarılan sürücü, yeniden nefes almaya başladı. Hayati tehlikeyi atlatan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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